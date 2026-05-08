        Galatasaray'da Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!

        Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Nijeryalı yıldız, bu sezon Devler Ligi'nde en çok maçın oyuncusu ödülünü alan futbolcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 15:30 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu.

        G.Saray'ın 15 gol attığı sezonda Nijeryalı futbolcu, Devler Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve 7 gol - 3 asistlik katkıyla 10 gole direkt etki etti.

        Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcular listesi de açıklandı.

        9- KHVICHA KVARATSKHELIA

        15 maç - 3 ödül

        8- XAVI SIMONS

        10 maç - 3 ödül

        7- KYLIAN MBAPPE

        11 maç - 3 ödül

        6- ANTHONY GORDON

        12 maç - 3 ödül

        5- JENS PETTER HAUGE

        12 maç - 3 ödül

        4- CHARLES DE KETELAETE

        8 maç - 3 ödül

        3- FRANCISCO TRINCAO

        11 maç - 4 ödül

        2- HARRY KANE

        13 maç - 4 ödül

        1- VICTOR OSIMHEN

        10 maç - 4 ödül

        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
