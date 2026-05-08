        Haberler Dünya Son dakika: İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık | Dış Haberler

        Son dakika: İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ne zaman diplomatik bir çözüme yaklaşılsa ABD'nin 'anlamsız' bir askeri operasyon yaptığını söyleyerek, "Füze kapasitemizin yüzde 75'ini koruduğumuz haberi doğru değil. Yüzde 120 kapasiteye ulaştık" dedi.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:17 Güncelleme:
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile devam eden savaş ve müzakere süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

        ABD ve İran arasında ateşkesi ihlal eden 1 gecelik çatışmalara değinen Arakçi, "Diplomatik bir çözüm masada olduğu an, ABD pervasız bir askeri maceraya başlıyor" dedi.

        İran'ın savaşın başlangıç günü olan 28 Şubat'tan sonraki süreçte tüm ABD ve İsrial bombardımanına rağmen İran'ın füze stoklarının yüzde 75'ini koruduğunu yazan basına yansıyan CIA raporuna gönderme yapan Arakçi, "Kapasitemizin yüzde 75'ini koruduğumuz doğru değil. Mevcut kapasitemiz yüzde 120" açıklamasını yaptı.

        Arakçi, İran'ın asla baskılara boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.

