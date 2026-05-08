Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalide: Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti

Kağıthane'de kızını silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) adliyeye sevk edildi. Delal A. emniyetteki ifadesinde, "Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi. (DHA)