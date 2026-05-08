Son dakika "İran bir petrol tankerine el koydu"
İran medyası: İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:59 Güncelleme:
İran devlet medyası, İran'ın "Ocean Koi" adlı Barbados bayraklı bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.
Açıklamada, Barbados bayraklı tankerin İran petrolü taşıdığı ve "bölgesel koşulları istismar ederek petrol ihracatına zarar vermeye ve aksatmaya çalıştığı" belirtildi.
Devlet medyasına göre petrol tankeri İran'ın güney kıyılarına götürüldü ve adli makamlara teslim edildi.
El koyma işlemi, Körfez'i Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran güçleri arasında çatışmaların yaşanmasının ardından gerçekleşti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ