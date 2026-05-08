Çin'de iki eski bakana idam cezası

Çin'de orduya yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yargılanan eski Savunma Bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu idam cezasına çarptırıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Askeri Mahkemesinde görülen davada mahkeme, iki eski bakanı rüşvet suçu işlediklerine hükmederek 2 yıl ertelemeyle idama mahkum etti.

Li Shangfu

Çin kanunlarına göre, sanıkların cezası, 2 yıl yeni suç işlememeleri halinde şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrilecek.

Wei Fenghe

Mahkeme, ayrıca Wei ve Li'nin ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve kişisel mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

ORDUDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Wie Fenghe ve Li Shangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli askeri konumundaki Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

ORDUYU YÖNETEN İSİMLERİN NEREDEYSE TAMAMI TASFİYE EDİLDİ

Soruşturmalar nedeniyle orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun üyelerinin yanı sıra kuvvet karargahları ve cephe komutanlıklarının başındaki isimlerin neredeyse tamamı tasfiye edildi.

En son 26 Şubat'ta aralarında görevdeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming'in olduğu 9 generalin yasama meclisi (ÇUHK) üyeliklerine son verilmişti.

2 Mart'ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Han Veyguo'nun arasında olduğu 3 emekli general, danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) üyeliğinden çıkarılmıştı.