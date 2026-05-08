Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sertab Erener, Eurovision'dan gelen daveti geri çevirdi: Size kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim - Magazin haberleri

        Sertab Erener, Eurovision'un teklifini geri çevirdi

        2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway That I Can'i seslendiren Sertab Erener, bu yıl Viyana'da gerçekleşecek olan Eurovision final gecesinde sahne alması için kendisine gelen teklifi reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eurovision teklifini geri çevirdi

        Sertab Erener, 2003 yılında 'Everyway That I Can' adlı şarkısıyla Türkiye'ye Eurovision birinciliğini kazandırmıştı. Şarkıcı, 16 Mayıs'ta İstanbul'da vereceği konser öncesinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

        Erener, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşecek olan Eurovision final gecesinde sahne alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı.

        Şarkıcı, yayımladığı videoda; dünyadaki siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini söyledi. Erener ayrıca, aynı tarihte önceden planlanmış bir konseri olduğunu belirterek teklifi geri çevirdiğini ifade etti.

        REKLAM

        "BENİ FİNAL GECESİNDE SAHNE ALMAM İÇİN DAVET ETTİLER"

        Sertab Erener, "16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şeyi de söyleyeyim; beni final gecesinde sahne almam için davet ettiler. Ancak hem dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim hem de zaten 16 Mayıs'ta kendi konserim vardı" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Erener, 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz kaplumbağaları için aydınlatmalar kırmızı LED'e çevrildi

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

        #Sertab Erener
        #eurovision
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"