Sertab Erener, 2003 yılında 'Everyway That I Can' adlı şarkısıyla Türkiye'ye Eurovision birinciliğini kazandırmıştı. Şarkıcı, 16 Mayıs'ta İstanbul'da vereceği konser öncesinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Erener, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşecek olan Eurovision final gecesinde sahne alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı.

Şarkıcı, yayımladığı videoda; dünyadaki siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini söyledi. Erener ayrıca, aynı tarihte önceden planlanmış bir konseri olduğunu belirterek teklifi geri çevirdiğini ifade etti.

"BENİ FİNAL GECESİNDE SAHNE ALMAM İÇİN DAVET ETTİLER"

Sertab Erener, "16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şeyi de söyleyeyim; beni final gecesinde sahne almam için davet ettiler. Ancak hem dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim hem de zaten 16 Mayıs'ta kendi konserim vardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erener, 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı.

Fotoğraflar: AA, Instagram