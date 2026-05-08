27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen, "90'lar Konseri"nde sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilen Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin, geceye damga vurdu. O anlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahne aldı.
OKUL MÜDÜRÜ SAHNEYE ÇIKTI
Öğrencilerin 90'lı yılların efsaneleşmiş eserlerini koro halinde seslendirdiği programa, veliler ve müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Nostalji rüzgarlarının estiği coşku dolu gecenin en dikkat çekici ve sürpriz anı ise okul müdürü İbrahim Uğur Metin'in sahneye çıkmasıyla yaşandı.
RAHMETLİ MANÇO'YA BENZETİLDİ
Mikrofonu eline alarak sergilediği performansla izleyicilerden büyük alkış toplayan Metin'in ses tonu ve yorumu, salondaki dinleyiciler tarafından merhum sanatçı Barış Manço'ya benzetildi. Veliler ve öğrencilerin müziğin ritmine kapılarak eşlik ettiği bu anlar, konserin unutulmazları arasına girdi.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Genç yeteneklerin sahne tecrübesi kazandığı ve kültürel etkinliklere yeni bir soluk getiren programda okul müdürü İbrahim Uğur Metin, izleyenlerden tam not aldı. Metin'in performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.