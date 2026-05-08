        SON DAKİKA HABERİ: Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler... | Son dakika haberleri

        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...

        İstanbul'da, bir yaşlı bakım merkezinde ortaya çıkan görüntülerde hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:03 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'taki bir huzur evinde yaşandı. İddiaya göre bakım merkezi çalışanları hastalara kötü muamelede bulunurken ve şiddet uygularken kameralara yansıdı.

        YAŞLI KADINI İTİP YERE DÜŞÜRDÜ

        Güvenlik kamerası kayıtlarında bir hastanın itilerek yere düşürüldüğü, olay sonrası hastanın baş bölgesinde yara oluştuğu görüldü. Aynı merkezde çekildiği belirtilen başka bir cep telefonu görüntüsünde ise bir bakım personelinin yaşlı hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı.

        "KAFASINI KENDİSİNİN VURDUĞU" YÖNÜNDE İŞLEM

        İddiaya göre olayların ardından herhangi bir personel hakkında işlem yapılmadı. Şiddete maruz kalan hastanın ise kafasını kendisinin vurduğu yönünde işlem yapılarak hastaneye sevk edildiği öne sürüldü.

        "UYUZ" VAKALARI GÖRÜLÜYOR

        Görüntülerin daha sonra kurum kameralarından silindiği iddia edilirken, öte yandan bakım merkezinde hijyen sorunlarının da uzun süredir devam ettiği iddia edildi. Kurumda sık sık uyuz vakalarının görüldüğü, bakım merkezinin temiz olmaması nedeniyle vakaların sona ermediği öne sürüldü.

        "8 AY ORADA ÇALIŞTIM İSTİFA ETTİM"

        Hastalara şiddet uygulanan kurumun eski çalışanı Havin Nur Kuş, "Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personeli olarak çalıştım. 27 Nisan'da da işten istifamı verdim ve istifamı verdikten yaklaşık iki ya da üç saat sonra çalıştığım süre içerisinde sorumluluğumda olan bir hastama böyle bir şiddet yapılıyor. İtilen hasta düşüyor ve kafasında yara oluyor.

        Bakın görevlisinin hastaya tükürmesi de kameraya yansıdı.
        "OLAYIN ÜZERİ KAPATILIYOR"

        Yara oluştuğu için de bu adli vaka olmasın ya da bize polis gelmesin diye üstü kapatılıyor. Hasta aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığını söylüyorlar. Kamera kayıtları siliniyor. Kamera kaydını bir arkadaşım silinmeden önce alıyor, arkadaşından da ben alıyorum. Aldığım gün zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere verdim.

        "SİLİNEN KAYITLARI GEREKLİ MERCİLERE VERDİM"

        Zaten kurumda kurucumuz değiştiğinden beri mobbing uygulanıyordu ve personele karşı tutumları hiç hoş değildi. Dediğim gibi orada sağlık personeliydim ve bakım personellerimiz bize asla göz yummayacağımız şeyler söyleyip hiç olmayan davranışlarda bulunuyordu. Biz bunları sineye çekiyorduk. Sadece bu bir olay değil. İkinci olayda da hastama tüküren yine bir bakım personeli.

        "HASTANIN YÜZÜNE TÜKÜRÜYOR"

        Bakım personelimiz hastaya tükürüyor, videoyu çeken arkadaşımız görüntüyü müdüre gerekli şekilde sunuyor ve müdür sadece şunu söylüyor. İşte yapmayın böyle şeyler deyip başka bir şey yapmıyor. Hiçbir şekilde bir tutanak mevcut değil elimizde, veya bir uyarı mevcut değil. Zaten uyuz vakaları bitmeyen bir kuruluş. Ne zaman kuruma bir denetim vesaire sağlık, sosyal güvence gelse uyuz vakalarınız bitmiyor şeklinde uyarılarda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
