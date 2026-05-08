Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Şebnem Ferah, yok olarak var olmayı seçti

        Şebnem Ferah, yok olarak var olmayı seçti

        Yok olarak var olma halini seçen Şebnem Ferah, kariyerinin zirvesindeyken yıllarca süren sessizliğiyle algoritmanın dayatmasına meydan okudu

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 08:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yok olarak var olmayı seçti

        Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra sahnelere dönüşü, kanımca sadece bir müzisyenin hayranlarıyla yeniden buluşması değil, aynı zamanda yüzeyselliğe ve yapaylığa karşı bir gerçeklik sembolü olarak yorumlanmalı.

        Algoritmaların, üst sıralarda kalabilmek için şarkıcıları sürekli görünür olmaya zorluyor. Zira günümüzde müziğin algoritmaların; "Bunu da beğenebilirsin" önerileriyle şekillendirdiğine ilişkin birçok tartışma yaşanıyor.

        Şebnem Ferah, kariyerinin zirvesindeyken yıllarca süren sessizliğiyle algoritma dayatmasına meydan okuyarak 'Yok olarak var olma' halini seçti.

        REKLAM

        İNSANİ ENERJİYE DUYUYAN ÖZLEMİ İFADE EDİYOR

        Filtrelenmiş bir 'Mükemmellik'in geçer akçe olarak kabul gördüğü günümüzde Şebnem Ferah'ın sahnesi; ter, yüksek sesli gitarlar, zaman zaman çatallanan ama dinleyenlerini duygusuyla sarsan performansıyla gerçekliği temsil ediyor. 17 bin bilet için 280 bin başvurunun yapıldığı konser biletlerinin sadece 12 dakikada tükenmesi, sahnedeki insani enerjiyle ortaya çıkan gerçekliğe duyulan özlemi de ifade ediyor.

        Bilet alma platformlaranının kilitlenmesiyle hayranlarıyla sadakatle örülen bir ilişki içinde olduğu yeniden görülen Şebnem Ferah'ın dönüşü, 'Bakılan' ile 'Dinlenen' arasındaki büyük farkın en somut göstergelerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

        1990'lı yılların sonundan bugüne kadar birçok kişinin büyüme hikâyesine eşlik eden; 'Bu Aşk Fazla Sana' ile isyan eden, 'Sil Baştan' ile umudunu tazeleyen bir kitle için Şebnem Ferah, duygularını en yüksek perdeden haykıran bir yaren oldu. Yarenliğin doğasındaki sadakatle bezeli duygusal bağ, konserine gösterilen ilgiyle fiziksel bir görünüme büründü.

        Şebnem Ferah, ayrıca ev hallerinden; tatil fotoğraflarına kadar neredeyse tüm hayatların sosyal medyada gözler önüne serildiği bir dönemde profesyonel hayatıyla kişisel alanı arasına kalın bir çizgi çekti. Mahremiyetin de bir duruş olduğunu gösteren Ferah, sosyal medyanın teşhircilik kültürüne karşı olan duruşunu gözler önüne seriyor.

        DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ

        • Adele... Her albümü arasında yıllar bırakan şarkıcı, '25' albümünden tam 6 yıl sonra '30' ile döndüğünde müzik listelerini altüst etti.

        • Kate Bush... 1979'daki turnesinden sonra tam 35 yıl boyunca konser vermeyen sanatçı, 2014'te Londra'da verdiği 22 konserlik seriyle efsanevi bir dönüş yapmıştı.

        • Shania Twain... Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 15 yıl ara verdi. Uzun bir tedavi sürecinden sonra hem albüm hem de sahne performansıyla ışıltılı bir dönüşe imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 6 Mayıs 2026 (Türkiye-Ermenistan Normalleşme Adımları Nasıl Yankı Buldu?)

        MHP'de kongre takvimi netleşti. CHP kurultay ceza davası ertelendi. Muhittin Böcek'in mal varlığına el konuldu. İran Dışişleri Bakanı Pekin'e gitti. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #şebnem ferah
        #Şebnem Ferah dönüyor
        #Şebnem Ferah konser
        #müzik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Trump: İran ile anlaşma her an olabilir
        Trump: İran ile anlaşma her an olabilir
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!