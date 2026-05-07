        Togg'dan Çinli şirket ile sratejik iş birliği

        Togg'dan Çinli şirket ile sratejik iş birliği

        Togg, Çinli CATL'in iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek üzere stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Togg kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında belirleyici rol üstlenirken, platform teknolojisini ise CAIT sunacak. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren satışa sunulması hedefleniyor

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi

        Yerli otomobil markası Togg, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı.

        Yapılan açıklamaya göre, Togg, Çinli tedarikçi CATL’in iştiraki olan CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yaptı.

        Bu doğrultuda Togg, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek.

        Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında Togg belirleyici rol üstlenecek.

        İş birliği, CAIT’in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg’un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

        "GELİŞTİRME SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIYORUZ"

        İş birliği hakkında konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz iş birliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan bu tür iş birlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, Togg ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz" dedi.

        CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de iş birliğine ilişkin olarak, "Bu iş birliği, Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek" ifadelerini kullandı.

        Ortak bir teknolojik altyapı ile ihtiyaca göre tasarım ve üretim

        Yapılan açıklamaya göre, Bedrock Şasi, Çin pazarında 2024 yılında seri üretime geçerek, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği olarak dikkat çekiyor.

        Batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda bir araya getiren model, yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere geliştirildi.

        Bu model; şasi teknolojisi platformunu, endüstriyel tedarik zinciri yapısını ve yerel bir otomotiv markasının operasyonel kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Amaç, ortak bir teknolojik altyapı kullanırken araçların yerel pazar ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilmesini sağlamak.

