Javier Bardem: Yanlışı kınamak hakkım
İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin'e verdiği desteği savunarak, "Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var" dedi. Bardem, bu duruşu nedeniyle maruz kaldığı hiçbir baskıdan endişe duymadığını da ifade etti
Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, Variety dergisine verdiği röportajda Filistin’e yönelik destek mesajlarını ve İsrail’in Gazze'deki saldırılarına yönelik eleştirilerini değerlendirdi. Bardem, 16 Mart’ta gerçekleşen 98. Oscar Ödülleri töreninde sahnede dile getirdiği "Savaşa hayır ve özgür Filistin" çağrısını ve bu duruşunun ardından gelişen süreci ele aldı.
Adaletsizliğe karşı sessiz kalmadığını belirten oyuncu, elindeki imkanları yanlışları kınamak için kullandığını ifade etti. Bardem, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var" ifadesini kullandı.
"SİSTEMİN HATALI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Aktör, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi nedeniyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin, "Bu, size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
"AMERİKAN STÜDYOLARI TEK ÇALIŞMA YERİ DEĞİL"
Filistin'i desteklemesi nedeniyle 'kara listeye alındığına' veya bazı projelerden vazgeçilmesi gibi sonuçlar doğabileceğine dair duyumlar aldığını aktaran 57 yaşındaki oyuncu, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek çalışma yeri değil" dedi.
Bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla hala görüştüğünü belirten Bardem, bu durumun 'kara listeye alınma' meselesine rağmen sektördeki bakış açısının değiştiğini gösterdiğini kaydetti.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasını "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganıyla bitirmiş, bu sözler salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.