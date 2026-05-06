Icardı ve Galatasaray yol ayrımında: "Aşkın Olayım" için son perde!
Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ayrılık ihtimali güç kazandı. Tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtilirken, yıldız oyuncunun eşyalarının bir bölümünü Milano'ya gönderdiği öğrenildi. Cumartesi günü Antalyaspor karşısında oynanacak maçın, taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi için veda niteliği taşıması bekleniyor.
Galatasaray ile sözleşme yenileme konusunda orta yolu bulamayan Mauro Icardi sarı kırmızılı taraftarların önüne son kez çıkmaya hazırlanıyor.
Kulübün Arjantinli futbolcuyla yollarını ayırma planları netleşirken, Icardi’nin de valizlerini toplamaya başladığı ve eşyalarının bir bölümünü çoktan Milano’ya ulaştırdığı biliniyor.
9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor müsabakası, sadece şampiyonluk yolunda bir adım değil, aynı zamanda bir ikonun veda maçı niteliği taşıyacak.
Dört yıl önce Paris Saint-Germain’den transfer edilen ve özellikle ilk iki sezonunda sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, kulüp tarihinde silinmez bir iz bıraktı.
"Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşerek tribünlerin sembol ismi haline gelen futbolcu için süreç, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık ve bu yıla sarkan formsuzluk nedeniyle değişmeye başladı.
Yeni kontrat talebine yönetimin sezon sonunu işaret ederek yanıt vermesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Özellikle Osimhen’in sahada olmadığı anlarda beklenen katkıyı verememesi, tecrübeli golcünün takımdaki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.
Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerlerken, camia içinde derin izler bırakan bir isim sessizce sahneden çekiliyor.
Cumartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, bir devrin kapanışına şahitlik edecek.