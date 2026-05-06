Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardı ve Galatasaray yol ayrımında: "Aşkın Olayım" için son perde!

        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında: "Aşkın Olayım" için son perde!

        Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ayrılık ihtimali güç kazandı. Tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı belirtilirken, yıldız oyuncunun eşyalarının bir bölümünü Milano'ya gönderdiği öğrenildi. Cumartesi günü Antalyaspor karşısında oynanacak maçın, taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi için veda niteliği taşıması bekleniyor.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray ile sözleşme yenileme konusunda orta yolu bulamayan Mauro Icardi sarı kırmızılı taraftarların önüne son kez çıkmaya hazırlanıyor.

        2

        Kulübün Arjantinli futbolcuyla yollarını ayırma planları netleşirken, Icardi’nin de valizlerini toplamaya başladığı ve eşyalarının bir bölümünü çoktan Milano’ya ulaştırdığı biliniyor.

        3

        9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor müsabakası, sadece şampiyonluk yolunda bir adım değil, aynı zamanda bir ikonun veda maçı niteliği taşıyacak.

        4

        Dört yıl önce Paris Saint-Germain’den transfer edilen ve özellikle ilk iki sezonunda sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, kulüp tarihinde silinmez bir iz bıraktı.

        5

        "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşerek tribünlerin sembol ismi haline gelen futbolcu için süreç, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık ve bu yıla sarkan formsuzluk nedeniyle değişmeye başladı.

        6

        Yeni kontrat talebine yönetimin sezon sonunu işaret ederek yanıt vermesi, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

        7

        Özellikle Osimhen’in sahada olmadığı anlarda beklenen katkıyı verememesi, tecrübeli golcünün takımdaki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

        8

        Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerlerken, camia içinde derin izler bırakan bir isim sessizce sahneden çekiliyor.

        Cumartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, bir devrin kapanışına şahitlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 bin kişi Hıdırellez kahvaltısında buluştu

        Tekirdağ'da baharın müjdecisi Hıdırellez, sahilde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar, kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek