        Dedektiflik bürosunda veri skandalı! Eşi takip eden de ettiren de sanık oldu!

        Dedektiflik bürosunda veri skandalı! Eşi takip eden de ettiren de sanık oldu!

        111 mağdur, 8 sanık, isimsiz bir ihbarla başlayan soruşturma... Emekli polis çiftin ve meslektaşının kurduğu özel dedektiflik ağı, akılalmaz veri ihlaline neden oldu. Otel kayıtları, adres bilgileri gibi kişisel veriler para karşılığı sahte dosyalarla sorgulandı. Hem sorgulayan, hem sorgulatanlara yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberi..

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:33
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Mersin’de yaşayan emekli polis Emel A. bir dedektiflik bürosu kurdu. O dönem eşi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuruydu.

        İddiaya göre kişilerin otel kayıtlarına bakıp, sahte dava dosyaları açtılar. Boşanma aşamasında delil oluşturmak için, akılalmaz yollara başvurdular. Sonunda inanılmaz boyutta veri ihlali ağının sanığı oldular.

        İSİMSİZ İHBAR VERİ İHLALİNİ ORTAYA ÇIKARDI

        Her şey bir vatandaşın polise giderek ihbarda bulunmasıyla başladı. 20 yaşlarında kimliği belirsiz bir kişi, polislerin dedektiflik bürosu kurarak vatandaşların bilgilerini ele geçirdiğini söyledi, “Bu konuyu araştırın” dedi. Yapılan araştırmayla bir dedektiflik bürosu adına kurulan siteye ulaşıldı.

        İddiaya göre o siteye başvuranların, eşleri ya da yakınlarına ait gizli kalması gereken bilgilere ulaşmak istediği belirlendi. Başvuranlar çoğunlukla aldatan eşlerinin kimle nerede kaldığını öğrenmek isteyenlerdi.

        SAHTE DOSYA NUMARASI BİLE OLUŞTURDULAR

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre dedektiflik bürosunu kuran Emek A., polis memuru eşi ve arkadaşı aracılığıyla birden fazla kişinin dosyasına baktı. Üstelik bu dosyalara bakabilmek için sahte dosya numaraları bile oluşturuldu.

        IBAN'A PARA, AÇIKLAMA: OTEL ARAŞTIRMA

        Sanıkların banka kayıtları incelendiğinde 1 milyon liradan fazla para transferi tespit edildi. Para gönderenler açıklama kısmına "otel araştırma", "adres bulma", "danışmanlık bedeli" gibi başlıklar yazmıştı. Dosyada bu durum da en büyük delillerden birini oluşturdu.

        YÜZLERCE YIL HAPİS TALEBİ

        Dosyanın yüzden fazla mağduru bulunuyor. Dedektiflik bürosu sahibinin de aralarında olduğu 3’ü emekli polis, 5’i sorgulama yaptıran vatandaş olmak 8 sanığın yüzlerce yıl hapis istemiyle yargılanması ise sürüyor. Dava kapsamında büroyu kuran Emel A.’nın “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” suçundan 448 yıla, eşi emekli polis Halit A.’nın ise Kamu Görevlisi Tarafından Görevinin Verdiği Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” suçundan 540 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        “PARTNERLERİ DE SORUMLU”

        Konuya ilişkin hukuki değerlendirmede bulunan avukat Serpil Çınar, boşanma davasına delil oluştururken dedektife usulsüz işlemler yapılmaması noktasında uyarılarda bulundu. “Bu yollara başvurmamak lazım. Sonra sanık sıfatıyla yargılanırsınız. Bu tarz eylemler hukuka aykırıdır. Dosya çok geniş kapsamlı. Mağdurlar çok fazla var ve eminim o mağdurların ya partneri, ya da resmiyetteki eşi de aynı şekilde bu konuda sorumlu olup daha da genişletilecektir” dedi.

        Temsili fotoğraf: İHA

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'