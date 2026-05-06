        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına Zalgris karşısında!

        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına Zalgris karşısında!

        EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında bu akşam Zalgris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması halinde Final-Four bileti alacak.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:28
        Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAZANDI

        EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

        Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

        Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

        GEREKİRSE 4. MAÇ 8 MAYIS'TA

        Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

        JASIKEVICIUS: KAUNAS'TA OYNAMAK ZOR

        Sarunas Jasikevicius: "Kaunas'taki atmosferde oynamanın zorluklarını biliyoruz. Fiziksel oynayan bir Zalgiris'e karşı hazır olmalı, onların sertliğine karşılık vermeli ve iyi basketbol oynayarak maçı kazanmaya çalışmalıyız."

        DE COLO: İLK İKİ MAÇTAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ

        Nando De Colo: "Üçüncü maç yeni bir mücadele olacak. İlk iki maçta oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. Hatta daha da iyi, çünkü deplasmanda oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir atmosfer olacak. Ama oyun planına sadık kalırsak, son zamanlarda yaptıklarımızı sürdürürsek, en azından iyi bir iş çıkaracağız. Dediğim gibi zor bir maç olacak ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor."

