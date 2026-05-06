        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Hava durumu: 5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hava durumu: 5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde Marmara'da sis beklenirken, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 07:14 Güncelleme:
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 16°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 17°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 17°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 13°

        Hava sıcaklıklarının yurdun, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 15°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 17°C

        Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 14°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
