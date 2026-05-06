        Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!

        Sergen Yalçın: Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!

        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarın talebi olursa görevi bırakmakta sorun olmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:29 Güncelleme:
        "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım!"

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine yönelik protestoları normal karşıladığını belirterek, "Taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam çok normal. Önümüzde 2 maç var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Müsaade ederlerse 2 maç oynamak durumundayız. Biz de bu süreçte bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın." diye konuştu.

        Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın üzgün olduklarını ifade ederek, "Son hedefimiz kupayı kazanmaktı, bu akşam itibariyle onu beceremedik. Oyunu yorumlamaya gerek yok. Rakibin isabetli şutu olmadığı bir maçı kaybettik. Futbolda maalesef bunlar insanın başına gelebiliyor. Oyuncularımız da moralsiz. Onlar da çok konsantre olmuşlardı ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Ligde 2 maç kaldı. Onlar da hedef maçı değil. Oyunun tamamında üstün olan ve gol atmaya çalışan takım görüntüsü verdik. Rakibin tek isabetli şut penaltı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Futbolda şans faktörü de önemlidir. Bu penaltı işine alıştık. Derbilerde de başımıza geliyor. Hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum. Hakemlerin rakibi oyuna sokma çabasını daha önce de yaşadık. Hakemlerin bize karşı bu kadar olumsuz olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması çok enteresan. Oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan takım arasında oynanan bir maçtı." diye konuştu.

        Beşiktaş'ta bir yapılanma gerçekleştirildiğini vurgulayan Yalçın şunları kaydetti:

        "İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz, kadro değişikliğimiz yok. Geçen hafta Gaziantep maçında rotasyon yapıldığı için tepki aldık. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Devre arasında bir değişim yaşandı. Belki tarihte böyle bir değişim olmadı. Çok doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söyledim. Zamanla işlerin düzeldiğini düşünüyorum. İyi oyuncular aldık. Takımı toparladık. Sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. Taraftar kısa metraj bir başarı istiyor ama burası Anadolu takımı değil. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yok. Bu sene öyle bir kadro derinliğimiz yoktu. Taraftar da tepkisinde haklı. Protesto edebilirler. Onlara karşı saygılıyız. Ben ve ekibim işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için neler yapılması gerektiğini biliyoruz."

