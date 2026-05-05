        Haberler Dünya Son dakika: ABD: İran açıkça saldırgan taraftır | Dış Haberler

        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran açıkça saldırgan taraftır. ABD deniz taşımacılığını korumayı amaçlıyor" dedi. İran'ın Hürmüz'de gemilere çok uzun süredir tacizde bulunduğunu söyleyen Hegseth, "Kavga aramıyoruz, dünyadan daha fazlasını bekliyoruz" dedi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:12
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri İran'dan korumaya yönelik ABD operasyonunun geçici olduğunu ve Washington'ın bir çatışma arayışında olmadığını söyledi.

        Hegseth, "Özgürlük Projesi, doğası gereği savunma amaçlı, kapsamı odaklı ve süresi geçici olup, tek bir görevi vardır: masum ticari gemileri İran saldırganlığından korumak. Amerikan güçlerinin İran sularına veya hava sahasına girmesine gerek yok. Bu gerekli değil. Biz bir çatışma arayışında değiliz." dedi.

        İran Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İran açıkça saldırgan taraftır" diyen Hegseth, "ABD deniz taşımacılığını korumayı amaçlıyor" dedi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İran açıkça saldırgan taraftır, biz kavga aramıyoruz.

        Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için yüzlerce gemi sırada bekliyor. İran, ticari bir gemiye saldırırsa ezici bir ateş gücüyle karşı karşıya kalacak. Hürmüz'ü açmak için İran'ın hava sahası ya da karasularına girmeye gerek yok.

        ABD uygun zamanda dünyanın sorumluluk almasını bekliyor. ABD yakında bu sorumluluğu devredecek."

