Galatasaray'da rota Bruno Fernandes: Dursun Özbek'ten şampiyonluk çileği!
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna bir adım kalan Galatasaray'da yönetimin en büyük hedefi Portekizli yıldız orta saha Bruno Fernandes. Alman basını Başkan Dursun Özbek'in, Bruno Fernandes için tüm şartları seferber edeceğini iddia etti. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katmak istiyor. Son yıllarda dikkat çeken dünya yıldızlarını İstanbul'a indirin sarı-kırmızılılarda hedef yine bir süperstar transferi.
Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray'ın Bruno Fernandes ile ilgilendiği ve transfer döneminin en büyük hayali olduğu belirtildi.
Devre arasında da Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes için oyuncunun menajeriyle yeniden temas kurulacak.
Haberin detayında Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması ve Bruno Fernandes'in kulübü sevmesi nedeniyle transferin zor olduğu da aktarıldı.
Cimbom'un Portekizli yıldızı transfer ederek tüm dünyada büyük ses getirmeyi amaçladığı öğrenildi.
O PAYLAŞIM TEKRAR GÜNDEMDE
Öte yandan Manchester United'ın şubat ayında sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoda Bruno Fernandes, en çok etkilendiği stadyum olarak Galatasaray'ın stadını söylemişti. Transfer söylentilerinin ardından söz konusu paylaşım tekrar gündeme geldi.