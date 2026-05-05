        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes: Dursun Özbek'ten şampiyonluk çileği!

        Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna bir adım kalan Galatasaray'da yönetimin en büyük hedefi Portekizli yıldız orta saha Bruno Fernandes. Alman basını Başkan Dursun Özbek'in, Bruno Fernandes için tüm şartları seferber edeceğini iddia etti. İşte detaylar...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katmak istiyor. Son yıllarda dikkat çeken dünya yıldızlarını İstanbul'a indirin sarı-kırmızılılarda hedef yine bir süperstar transferi.

        Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray'ın Bruno Fernandes ile ilgilendiği ve transfer döneminin en büyük hayali olduğu belirtildi.

        Devre arasında da Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes için oyuncunun menajeriyle yeniden temas kurulacak.

        Haberin detayında Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması ve Bruno Fernandes'in kulübü sevmesi nedeniyle transferin zor olduğu da aktarıldı.

        Cimbom'un Portekizli yıldızı transfer ederek tüm dünyada büyük ses getirmeyi amaçladığı öğrenildi.

        O PAYLAŞIM TEKRAR GÜNDEMDE

        Öte yandan Manchester United'ın şubat ayında sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoda Bruno Fernandes, en çok etkilendiği stadyum olarak Galatasaray'ın stadını söylemişti. Transfer söylentilerinin ardından söz konusu paylaşım tekrar gündeme geldi.

        31 yaşındaki Portekizli orta saha, bu sezon Manchester United formasıyla 34 resmi maçta 8 gol ve 21 asist yaptı.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
