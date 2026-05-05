        Haberler Dünya Washington Post: Beyaz Saray avukatları Demokratların Kongre'yi kazanması ihtimaline hazırlıyor | Dış Haberler

        Washington Post: Beyaz Saray avukatları Demokratların Kongre'yi kazanması ihtimaline hazırlıyor

        Washington Post, Beyaz Saray avukatlarının kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratların kazanma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını öne sürdü. Gazetenin haberine göre, hukuk müşavirliği yetkilileri, görev yapan personele kapalı oturumlarda bilgilendirme yapıyor

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Hukuk Müşavirliği Ofisi, kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratların önemli kazanımlar elde etme olasılığına karşı yönetimde görev yapan personele kapalı oturumlarda bilgilendirme yapıyor.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin aktardığına göre, yaklaşık 30 dakika süren bu özel sunumlarda Kongre denetiminin nasıl işlediği anlatılıyor ve bu süreçte izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin tavsiyeler veriliyor.

        Hukuk müşavirliği yetkilileri, siyasi atamalı personele yazılı iletişimde dikkatli olmalarını tavsiye etti ve Kongre'den gelebilecek bilgi taleplerine zamanında nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda yol gösterdi.

        Özel bilgilendirme toplantılarından birine katılan yetkililerden biri, Cumhuriyetçilerin kasım ayında Kongre'nin en az bir kanadındaki çoğunluğu kaybetme ihtimaline atıfla, "Bunun olma ihtimalinin çok yüksek olduğu herkesin malumu" dedi.

        Aynı yetkili, toplantıyı "durumu açık gözle değerlendiren ciddi bir görüşme" olarak nitelendirdi.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Hukuk Müşavirliği Ofisi'nin "Ocak 2025'ten bu yana denetim süreçlerine uyum sağlanması ve en iyi uygulamaların izlenmesi amacıyla ilgili taraflara rehberlik sunduğunu" söyledi.

        Yetkili, "Bu yeni bir durum değil" dedi.

        Ancak son bir ay içinde gerçekleşen en az bazı toplantıların çok farklı bir siyasi atmosferde yapıldığı belirtiliyor. Konuya yakın kişilerden birine göre, bu son bilgilendirmelerde ara seçimlerin etkisi açık biçimde hissediliyor.

        Trump yönetimi içinde giderek daha fazla kişi, Cumhuriyetçi Parti'nin zor durumda olduğu ve en kötü senaryolara hazırlanma zamanının geldiği görüşünde.

        TRUMP'IN ONAY ORANI DÜŞÜYOR

        ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı, başta İran savaşı olmak üzere ekonomik baskıların etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

        The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Temsilciler Meclisi seçimlerinde seçmenlerin hangi partiyi tercih ettiği sorusunda Demokratlar 5 puan önde görünüyor. Bu oran, şubat ve ekim aylarında 2 puandı.

        Trump ve çok sayıda yardımcısı, ilk başkanlık döneminde yıllarca Kongre celpleri, ifade süreçleri ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı. Yönetim çevreleri, o dönemi haksız ve yasa dışı bir "cadı avı" olarak değerlendiriyor.

        Öte yandan Demokratlar, Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidinin ardından, aylardır geri planda tuttukları azil çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

        Trump da Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki kırılganlığını açıkça kabul etmiş durumda.

        ABD Başkanı, kamuya açık konuşmalarında iktidardaki partinin ara seçimleri neredeyse hiçbir zaman kazanamadığını sık sık dile getiriyor.

        Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, "Ara seçimleri kazanmak zorundasınız. Çünkü kazanamazsak beni azletmek için bir gerekçe bulurlar" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

        "Azledilirim."

