        Yağışlar devam ediyor! Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Yağışlar devam ediyor! Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'da Konya hariç çok sayıda il, Karadeniz'de Sinop hariç geniş kesimler, Doğu Anadolu'da Van hariç bölgeler ile Güneydoğu Anadolu, ayrıca Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak alacak. Doğu Karadeniz'in iç yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 07:20 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 16°

        Ankara

        Bulutlu 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Yağmurlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 17°

        Gaziantep

        Yağmurlu 10°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 13°

        Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
