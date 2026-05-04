Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş, 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim hayatını kaybetti. Anne 33 yaşındaki Ebru ve 38 yaşındaki Musa Tülü ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 14:46
Mersin'de acı olay, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ikamette bulunan Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BULANTI VE KUSMA VARDI 2 ÇOCUK DA ÖLDÜ
Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti.
ANNE VE BABA DA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.
Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.
