Mersin'de acı olay, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ikamette bulunan Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BULANTI VE KUSMA VARDI 2 ÇOCUK DA ÖLDÜ

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA DA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.

Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.