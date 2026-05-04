        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

        Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey'in geleceği için karar aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 21:25 Güncelleme:
        Galatasaray'da geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak kadroya katılan Sacha Boey için gelişmeler yaşanıyor.

        Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Boey için istenilen bonservis ücretini yüksek buluyor ancak yine de transferde kapıyı kapatmak istemiyor.

        TEKRARDAN KİRALIK YA DA İNDİRİM

        Sarı-kırmızılılar, Bayern ile ya bir kez daha kiralık anlaşması yapmayı ya da daha düşük bir ücret üzerinde pazarlık etmeyi planlıyor.

        30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU!

        2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray, Sacha Boey'i 30 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e satmıştı.

        Bu transfer sarı-kırmızılıların kulüp tarihindeki en pahalı satışı oldu. Ancak Alman devinde beklentileri karşılayamayan Boey, geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak sarı-kırmızılılara geri döndü.

        Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 757 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusu, 2 golle skora etki etti.

