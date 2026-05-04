Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan şüphelilere operasyonda 11 tutuklama

Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktardıkları belirlendi. (DHA)