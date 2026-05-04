Pelin Karahan'dan itiraf
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, panik atak rahatsızlığının 'Kavak Yelleri' dizisinde başladığını açıkladı
2007-2011 yılları arasında yayınlanan 'Kavak Yelleri' dizisi; Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver gibi isimlere büyük bir şöhret kazandırmıştı.
Dizide 'Aslı' rolünü canlandıran Karahan, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, dizideki gömülme sahnesi sonrasında panik atak hastalığının başladığını söyledi.
Pelin Karahan, "Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım" dedi. Youtube'da yayınlanan Masa Alakart programına katılan oyuncu ayrıca, "Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu" dedi.
12 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ
Pelin Karahan geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay'dan boşanmıştı. Ali Demir ve Eyüp Can adında çocukları bulunan ikili, "Evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.