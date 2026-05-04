        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde kan donduran detaylar çıktı | Son dakika haberleri

        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!

        İstanbul'da, 58 yaşındaki Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Burçin Şahin'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından pencereye çıkan şüphelinin, "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Gözaltına alınan Menekşe K.'nin ifadesinde, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. Silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi. Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menekşe K.'nin eşi Selahattin K.'nin ise 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:53 Güncelleme:
        İstanbul Şişli'de olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.’nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in (25) ise kayınvalidesi Menekşe K. (58) ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

        BAŞINA 2 EL ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına 2 kez ateş etti.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        "NAMUS MESELESİ" DEMİŞ

        Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi.

        MESAJLAŞMALARI GÖRMÜŞ

        Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        "ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN"

        Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

        KAYINVALİDE TUTUKLANDI

        Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

        Menekşe K.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Menekşe K. adliyeye sevk edildi.

        EŞİ 24 YIL ÖNCE YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞ

        Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menekşe K.’nin eşi Selahattin K.‘nin 24 yıl önce yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
