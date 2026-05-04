TÜİK, nisan ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; nisanda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32.43 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.