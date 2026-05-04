Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun öldü! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun öldü!

        Iğdır'da yaylaya götürülen koyun sürüsü arıların saldırısına uğradı. Panikle kaçan hayvanların sulama kanalına düşerek birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun ölürken, 5 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır’da meydana gelen olayda arı saldırısına uğrayan koyun sürüsünde facia yaşandı.

        İHA'nın haberine göre Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında yaylaya gitmek için yola çıkan Çetin Naral’a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, arazide bulunan yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.

        BİRBİRLERİNİ EZDİLER

        Arıların saldırmasıyla birlikte paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka boş bir kanala düşerek burada birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun öldü. Olay sırasında arı saldırısına maruz kalan 5 kişi de yaralandı.

        "BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLEMEDİK"

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayın ardından inceleme başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral şunları söyledi: "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        İstanbul'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu inşaat mühendisi Görkem Selvitop hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!