Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun öldü!

Iğdır’da meydana gelen olayda arı saldırısına uğrayan koyun sürüsünde facia yaşandı.

İHA'nın haberine göre Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında yaylaya gitmek için yola çıkan Çetin Naral’a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, arazide bulunan yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Arıların saldırmasıyla birlikte paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka boş bir kanala düşerek burada birbirini ezdi. Yaşanan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun öldü. Olay sırasında arı saldırısına maruz kalan 5 kişi de yaralandı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLEMEDİK"

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayın ardından inceleme başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral şunları söyledi: "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu." dedi.