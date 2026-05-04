Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı’nda diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş protokolü için yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Enerji arzı ile ilgili son durum ve Türkiye ekonomisine savaşın etkileri ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Partiler arasında görüşme trafiği de sürüyor. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesi ile yasal adımların atılması bekleniyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımlar da değerlendirilecek. Bir başka başlık ise faili meçhul kalmış dosyalar olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmalar gözden geçirilecek.