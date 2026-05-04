        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, Terörsüz Türkiye süreci masada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: ABD-İran müzakere süreci, Terörsüz Türkiye süreci masada

        Kabinesi Toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Kabine toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Kabine Toplantısı’nda diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş protokolü için yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Enerji arzı ile ilgili son durum ve Türkiye ekonomisine savaşın etkileri ele alınacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Partiler arasında görüşme trafiği de sürüyor. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesi ile yasal adımların atılması bekleniyor.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

        Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımlar da değerlendirilecek. Bir başka başlık ise faili meçhul kalmış dosyalar olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmalar gözden geçirilecek.

