Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 2 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU (İtalya Serie A'da şampiyon Inter)

        Inter: 2 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter sahasında Parma'yı ağırladı. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar 2-0 kazandı ve ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!

        İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Inter ile Parma kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80'de Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

        BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYON!

        Bu sonucun ardından 82 puana yükselen Inter, en yakın rakibi Napoli'ye 12 puan fark attı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Parma ise 42 puanda kaldı.

        HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU

        Kariyerinde 7. kupasını kazanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2. kez Inter'de şampiyonluk yaşadı.

        Ligin 36. haftasında Inter deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak Parma ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de kayınvalidesinin silahla vurduğu gelin öldü

        İstanbul Şişli'de, Kurtuluş Caddesindeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü