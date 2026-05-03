Inter: 2 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter sahasında Parma'yı ağırladı. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar 2-0 kazandı ve ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:40 Güncelleme:
Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80'de Henrikh Mkhitaryan kaydetti.
BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYON!
Bu sonucun ardından 82 puana yükselen Inter, en yakın rakibi Napoli'ye 12 puan fark attı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Parma ise 42 puanda kaldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde 7. kupasını kazanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2. kez Inter'de şampiyonluk yaşadı.
Ligin 36. haftasında Inter deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak Parma ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.
