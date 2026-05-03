        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Juventus'tan Douglas Luiz'le ilgileniyor

        Galatasaray, Juventus'tan Douglas Luiz'le ilgileniyor

        Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı elde etmek adına orta saha hattını güçlendirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar'ın Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Douglas Luiz'le ilgilendiği öğrenildi.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:13 Güncelleme:
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!

        Trendyol Süper Lig'de ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan ve üst üste 4. şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, yeni sezonda daha güçlü bir orta sahayla mücadele etmek istiyor.

        GALATASARAY'DA ORTA SAHA HAREKÂTI

        Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takviye yapılacak mevkileri belirledi.

        ROTA İTALYA

        Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık orta transferi için kolları sıvayan Sarı Kırmızılılar gözünü İtalyan devine çevirdi.

        Çizme basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgileniyor.

        Devre arasında Serie A devinden Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı takımın bir yoklama yaptığı öğrenildi.

        İngiliz ekibinin, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 27 yaşındaki oyuncu için opsiyonu kullanmasının zor olduğu belirtildi.

