İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Anne gözaltına alındı.

Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.

