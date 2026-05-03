Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika İzmir haberleri: Ev yangınında facia! 1 çocuk öldü! | Son dakika haberleri

        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!

        İzmir'de bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Üç katlı binanın üçüncü katında gece saatlerinde çıkan yangında 3 çocuk kurtarılırken, 1 bebek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan annenin, yangın sırasında markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!

        İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.

        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Anne gözaltına alındı.

        Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.

        Fotoğraf: ANKA

        ÖNERİLEN VİDEO

        DİSK'ten Taksim Meydanı'nda basın açıklaması

        (DHA) DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi