Galatasaray'ın deplasman kabusu!
Galatasaray, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Ayrıca Samsunspor'a karşı 9 maç aradan sonra kaybeden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği sezonu yaşıyor
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sezon ligdeki 4. yenilgisini alan Aslan, bunları hepsini deplasmanda yaşadı.
Galatasaray daha önce Kocaelispor’a 1-0, Konyaspor’a 2-0 ve Trabzonspor’a da 2-1’lik skorla kaybetmişti.
SAMSUNSPOR'A 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Bu sonuçla Aslan’ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.
Ayrıca Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 geri düşmesine rağmen mağlup eden ilk takım oldu.
BU SEZON İKİNCİ KEZ 4 GOL YEDİ!
Bu sezon ligde ilk kez 4 gol gören Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde de Süper Lig’deki en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a da 4-0’lık skorla kaybetmişti.