        Galatasaray'ın deplasman kabusu!

        Galatasaray'ın deplasman kabusu!

        Galatasaray, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Ayrıca Samsunspor'a karşı 9 maç aradan sonra kaybeden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği sezonu yaşıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

        Bu sezon ligdeki 4. yenilgisini alan Aslan, bunları hepsini deplasmanda yaşadı.

        Galatasaray daha önce Kocaelispor’a 1-0, Konyaspor’a 2-0 ve Trabzonspor’a da 2-1’lik skorla kaybetmişti.

        SAMSUNSPOR'A 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Bu sonuçla Aslan’ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.

        Ayrıca Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 geri düşmesine rağmen mağlup eden ilk takım oldu.

        BU SEZON İKİNCİ KEZ 4 GOL YEDİ!

        Bu sezon ligde ilk kez 4 gol gören Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde de Süper Lig’deki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a da 4-0’lık skorla kaybetmişti.

        OKAN BURUK DÖNEMİNDE EN FAZLA PUAN KAYBEDİLEN SEZON

        Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyetle Okan Buruk yönetiminde ligde en fazla puan kaybettiği sezonu yaşıyor. (23G 5B 4M)

        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası'nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        "Trabzonspor'un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
