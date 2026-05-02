        Haberler Dünya Küba'dan Donald Trump'a yanıt | Dış Haberler

        Küba'dan Donald Trump'a yanıt

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba ile ilgili açıklamasına verdiği yanıtta "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak." ifadesini kullandı.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:48 Güncelleme:
        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da "kısa sürede yönetimi devralacakları" yönündeki açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak." yanıtını verdi.

        Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump'a cevap verdi.

        ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

        ​​​​​​​Canel, şunları kaydetti:

        "Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

