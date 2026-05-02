Bülent Polat'ın Çanakkale'deki köy hayatı
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Şehsuvar' karakteriyle tanınan Bülent Polat, Çanakkale'deki köy hayatını anlattı
Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Bülent Polat, pandemi döneminde Çanakkale'de satın aldığı arsada yeni bir hayat inşa etti. İşleri nedeniyle İstanbul'dan kopmayan Polat, şehrin stresini burada atıyor.
Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve iki çocuğuyla birlikte şehirden uzakta, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre mesafedeki bir köyde yaşıyor. Elektrik ve telefonun olmadığı bu bölgede, ailesiyle birlikte sade ve doğal bir hayat sürüyor.
6 dönümlük arazisinde gününün büyük kısmını tarımla uğraşarak geçiren oyuncu, çocuklarını da doğanın içinde, tüketime değil üretime dayalı bir yaşam anlayışıyla büyütüyor.
"BURADA TAM HAYALİNİ KURDUĞUM DÜZENİ İNŞA ETTİM"
Yeni yaşamından duyduğu mutluluğu dile getiren Bülent Polat, şu ifadeleri kullandı: Burada tam hayalini kurduğum düzeni inşa ettim. Çocuklarımın da bu sakinliğe uyum sağlaması beni çok mutlu ediyor. Tablet, telefon ya da elektrik yok; sadece biz ve doğa var. Sobamızı yakıyor, yemeğimizi üzerinde pişiriyoruz. Şu an ekim dikim zamanı olduğu için sürekli toprakla ilgileniyoruz. Bu bizim için sadece bir tercih değil, yaşamsal bir mesele.