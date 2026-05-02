        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması

        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kısa süre önce hayata geçirilen e-Nabız uygulamasıyşa ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerimizde bulunduğunu anında görebildiği bu sistem hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de eczacılarımızın hizmet kapasitesini dijital dünyada daha da görünür kılmaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:30 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eczacı Çözüm Kongresi’nde yaptığı konuşmada; sağlık politikalarının istişareyle güçlendiği, ortak akılla geliştiği ve paylaşım kültürüyle derinlik kazandığı yönünde bir anlayış benimsediklerini vurguladı.

        Memişoğlu, "Bu nedenle akademisyen hocalarımızla, eczacılarımızla ve gençlerimizle aynı hedef doğrultusunda ortak platformlarda olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve bunu çok önemsiyoruz" dedi.

        MEMİŞOĞLU'NDAN ECZACILARA TEŞEKKÜR

        Eczacıların Türk tarihindeki savaşlarda adanmışlık ve idealizmle destan yazdığını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde de eczacıların fedakârlıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Bakan Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın ve meslek örgütlerimizin iş birliğiyle afet bölgelerinde kurulan sahra eczaneleri ve mobil hizmet araçlarıyla vatandaşlarımızın yanından bir an olsun ayrılmadınız. Omuzladığınız bu kıymetli sorumluluk için her bir eczacımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        "İLACIM NEREDE UYGULAMASI VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRDI"

        Bakan Memişoğlu; akılcı ilaç kullanımı, antibiyotik direnciyle mücadele, kronik hastalıkların takibi, hasta eğitimi ve koruyucu sağlık uygulamalarında eczacıların rolünün son derece değerli olduğunu ifade ederek “Bu rolü güçlendirmek adına dijital altyapılarımızı da sürekli geliştiriyoruz. Kısa süre önce e-Nabız üzerinden ‘İlacım Nerede?’ uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerimizde bulunduğunu anında görebildiği bu sistem hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de eczacılarımızın hizmet kapasitesini dijital dünyada daha da görünür kılmaktadır” dedi.

        "TÜM KAPILARI ARDINA KADAR AÇMAYA HAZIRIZ"

        Genç eczacıların eczane açma imkânlarını geliştirmek, mesleki desteklerini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına kapsamlı çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığı olarak eczacılarımızın emeğine, bilgisine ve vicdanına sonuna kadar güveniyoruz. Sizler bu sistemin sahadaki en güçlü temsilcileri, vatandaşımızla aramızdaki güven köprümüzsünüz. Akılcı, bilimsel ve yerli üretimi önceleyen her adımınızda daima yanınızdayız. Siz yeter ki araştırmaya, üretmeye ve milletimize şifa dağıtmaya devam edin. Biz tüm kapıları ardına kadar açmaya hazırız” şeklinde konuştu.

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor