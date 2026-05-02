Burada asfalt yok, korna sesi yok! Arabalar kapıda kalıyor: Alpler'in eteklerinde gizli 1650 metredeki masalsı İsviçre köyü

ORTA ÇAĞ’DAN BUGÜNE İZOLE BİR YAŞAM

Mürren’in geçmişi yüzyıllar öncesine uzanıyor. Bir dönem köy sakinleri ihtiyaçlarını karşılamak için katırlarla saatler süren yolculuklar yapmak zorundaydı. Bugün ise modern teleferik sistemleri sayesinde ulaşım kolaylaşmış olsa da köyün araçsız yapısı korunuyor.

Ahşap ve taş evleri, dar sokakları ve küçük dükkânlarıyla Mürren, klasik bir Alp köyü atmosferi sunuyor. Restoranlarda yerel peynirler, sıcak şarap ve geleneksel lezzetler öne çıkıyor. 19. yüzyıldan kalma oteller ise köyün turizm geçmişine ışık tutuyor.

Mürren’in başlıca simgelerinden biri, 1874’te inşa edilen Hotel Mürren Palace. Hollywood yıldızı Rita Hayworth gibi isimleri ağırlamış olan bu otel, ‘’İsviçre'nin ilk sarayı’’ olarak anılıyor.