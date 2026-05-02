        Haberler Keşfet Burada asfalt yok, korna sesi yok! Arabalar kapıda kalıyor: Alpler'in eteklerinde gizli 1650 metredeki masalsı İsviçre köyü

        İsviçre'de arabaların giremediği, sadece teleferikle ulaşılan bir köy düşünün. Ne korna sesi var ne de trafik... Bin 650 metre yükseklikteki bu köye ulaşmak için dik bir uçurumu aşmanız gerekiyor. İşte Alpler'in kalbindeki araçsız masal diyarı: Mürren.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Arabayı vadide bırakıyorsunuz, yol bir noktada tamamen sona eriyor. Ama asıl deneyim tam burada başlıyor. İsviçre’deki Mürren; araçsız yapısı, uçurum kenarındaki konumu ve yalnızca teleferik ya da trenle sağlanan ulaşımıyla klasik seyahat alışkanlıklarını tersine çeviriyor. Gürültünün yerini doğanın sesi alırken, ziyaretçiler bu köyde sadece bir manzaraya değil, bambaşka bir yaşama adım atıyor.

        2

        ULAŞIMIN BİTTİĞİ KÖY

        Mürren, İsviçre’nin Bernese Oberland bölgesinde, Lauterbrunnen Vadisi’nin yukarısında konumlanıyor. Köye özel araçla giriş mümkün değil. Ziyaretçiler araçlarını vadide bırakıp teleferik veya trenle yukarı çıkıyor.

        Schilthorn teleferiği ise bu deneyimi daha da çarpıcı hale getiriyor. Yaklaşık 4 dakikalık yolculukla yüzlerce metre yükseliyorsunuz. Üstelik bu hat, dünyanın en dik teleferiklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cam kabin içinde yükselirken aşağıda kalan vadi manzarası, deneyimi başlı başına unutulmaz kılıyor.

        3

        ORTA ÇAĞ’DAN BUGÜNE İZOLE BİR YAŞAM

        Mürren’in geçmişi yüzyıllar öncesine uzanıyor. Bir dönem köy sakinleri ihtiyaçlarını karşılamak için katırlarla saatler süren yolculuklar yapmak zorundaydı. Bugün ise modern teleferik sistemleri sayesinde ulaşım kolaylaşmış olsa da köyün araçsız yapısı korunuyor.

        Ahşap ve taş evleri, dar sokakları ve küçük dükkânlarıyla Mürren, klasik bir Alp köyü atmosferi sunuyor. Restoranlarda yerel peynirler, sıcak şarap ve geleneksel lezzetler öne çıkıyor. 19. yüzyıldan kalma oteller ise köyün turizm geçmişine ışık tutuyor.

        Mürren’in başlıca simgelerinden biri, 1874’te inşa edilen Hotel Mürren Palace. Hollywood yıldızı Rita Hayworth gibi isimleri ağırlamış olan bu otel, ‘’İsviçre'nin ilk sarayı’’ olarak anılıyor.

        4

        SESSİZLİK, TOPLULUK VE YAVAŞ YAŞAM

        Mürren’de yaşam, hızdan çok denge üzerine kurulu. Köyde yaşayan az sayıdaki insan, güçlü bir topluluk bağına sahip. Günlük ihtiyaçların çoğu köy içinde karşılanabiliyor. Ancak hastane ya da bazı hizmetler için vadiye inmek gerekiyor.

        Araç sesi, trafik ya da şehir kalabalığı yok. Bunun yerine rüzgârın sesi, karın çıtırtısı ve doğanın ritmi var.

        5

        KIŞIN KAYAK, YAZIN DOĞA

        Mürren sadece bir manzara köyü değil, aynı zamanda önemli bir kış sporları merkezi. 20. yüzyılın başlarından itibaren kayak kültürü burada gelişmiş ve bölge uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmış.

        Bugün Schilthorn çevresinde kilometrelerce kayak pisti bulunuyor. Hava koşulları uygun olduğunda zirveden vadiye kadar kesintisiz kayak yapmak mümkün.

        Yaz aylarında ise manzara tamamen değişiyor. Bölge; yürüyüş, yamaç paraşütü ve doğa keşifleri için ideal bir destinasyona dönüşüyor. Çiçeklerle kaplı patikalar ve şelaleler, Mürren’i dört mevsim cazip kılıyor.

        6

        ''BURAYI ANLATMAK ZOR''

        Mürren’de doğup büyüyenler için burası sıradan bir köy değil. Birçok yerel, köyün sunduğu özgürlük hissinin ve doğayla kurulan bağın başka hiçbir yerde bulunmadığını söylüyor.

        Kısa süreli ziyaretlerde bile bu hissi anlamak mümkün. Çünkü Mürren, sadece görülen bir yer değil; deneyimlenen bir atmosfer sunuyor.

        7

        YOL BİTİYOR, DENEYİM BAŞLIYOR

        Mürren, modern dünyanın dışında kalmayı başaran nadir yerlerden biri. Araçsız yapısı, doğayla uyumlu yaşamı ve etkileyici manzaralarıyla klasik turistik destinasyonlardan ayrılıyor.

        Buraya geldiğinizde aslında bir köye değil, başka bir yaşam biçimine adım atıyorsunuz.

        Haber kaynak: BBC

        Görsel kaynak: iStock

