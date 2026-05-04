Günlerce ertele, saatler kala bitir: Son teslim tarihi yaklaşınca neden bir anda vites yükseltiyoruz? Sebebi tembellik değil
Günlerdir ertelenen işler, son teslim tarihine saatler kala bir anda tamamlanıyor. Peki son anda gelen bu odak ve hızın sebebi ne? Her şeyi son ana bırakanlardansanız bir iyi bir de kötü haberimiz var: İyi haber, işleri son ana bırakıyorsanız bu tembel olduğunuzu göstermez! Kötü haber ise, son dakikaya bırakmanın sizin için ciddi riskleri olabilir! Uzmanlara göre bu alışkanlığın arkasında sandığınızdan çok daha karmaşık bir bilimsel mekanizma var.
Hepimizin bildiği o döngü: Haftalarca bekleyen bir iş, teslim saatine ramak kala bir anda tamamlanır. Çoğu zaman ‘’baskı altında daha iyi çalışıyorum’’ diyerek geçiştirilen bu durum, aslında beynin derinliklerinde verilen kıyasıya bir mücadelenin sonucu. Peki neden süre daraldığında odak artıyor, dikkat keskinleşiyor? Bilim dünyası, bu son dakika performansının arkasında yatan ve içinde pek çok detayı barındıran o şaşırtıcı mekanizmayı mercek altına alıyor.
MÜKEMMELİYETÇİLİK ERTELEMEYİ TETİKLİYOR
Son dakika verimliliğinin temelinde çoğu zaman tembellik değil, zihinsel yük ve mükemmeliyetçilik yatıyor. Birçok kişi işe başlamayı geciktirirken aslında hata yapma korkusundan ya da beklentileri karşılayamama endişesinden kaçınıyor.
Ancak teslim tarihi yaklaştığında bu denge değişiyor. Bu kez işi yetiştirememe ihtimali daha baskın hale geliyor ve kişi harekete geçmek zorunda kalıyor. Böylece kusurlu da olsa yapmak, hiç yapamamaktan daha kabul edilebilir hale geliyor.
BEYİN UZAK TARİHİ CİDDİYE ALMIYOR
Uzmanlara göre beynin zamanı algılama biçimi bu süreçte belirleyici. Uzak bir teslim tarihi çoğu kişi için soyut kalıyor ve aciliyet hissi yaratmıyor.
Süre daraldıkça ise görev daha somut bir hal alıyor. Bu noktada beyin önceliklendirme yapıyor, gereksiz detayları eleyerek odağı daraltıyor. Sonuç olarak kişi daha hızlı ve kararlı hareket edebiliyor.
İDEAL STRES SEVİYESİ PERFORMANSI ARTIRIYOR
Psikolojide performans ile stres arasında doğrudan bir ilişki olduğu biliniyor. Çok düşük baskı motivasyonu düşürürken, aşırı stres performansı olumsuz etkileyebiliyor.
Ancak son teslim tarihine yakın oluşan orta düzey baskı, en verimli çalışma seviyesini ortaya çıkarıyor. Bu süreçte vücutta adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılanıyor, dikkat keskinleşiyor ve üretkenlik artıyor.
TEHDİT VE ÖDÜL SİSTEMİ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR
Teslim tarihi yaklaştığında beyin durumu bir tehdit olarak algılıyor ve hızlı tepki veriyor. Aynı zamanda tamamlanan işin getirdiği ödül hissi de devreye giriyor. Bu iki sistem birlikte çalıştığında kişi hem harekete geçiyor hem de odaklanma gücü artıyor. Bu nedenle son dakika performansı çoğu zaman kısa sürede yüksek çıktı üretmeyi sağlıyor.
HERKES AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞMIYOR
Uzmanlar insanların çalışma biçimlerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor. Bazı kişiler işleri önceden planlayıp erken bitirmekten tatmin olurken, bazıları ancak zaman baskısı altında motive olabiliyor. Bu fark disiplinle değil, beynin ödül mekanizmasıyla ilgili.
Planlı kişiler küçük ilerlemelerden memnun olurken, son dakika çalışanlar yoğun baskı altında daha büyük bir motivasyon hissediyor.
HER İŞ İÇİN UYGUN BİR YÖNTEM DEĞİL
Son dakika verimliliği özellikle kısa ve net görevlerde işe yarayabiliyor. Ancak yaratıcılık gerektiren, detaylı düşünme isteyen ya da ekip çalışmasına dayalı işlerde aynı etkiyi göstermiyor. Çünkü yüksek stres, düşünceyi daraltarak karmaşık fikirler üretmeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle her görev için aynı çalışma biçimini kullanmak verimli sonuç vermeyebiliyor.
SÜREKLİ SON DAKİKAYA BIRAKMAK RİSKLİ OLABİLİR
Kısa vadede işe yarasa da bu alışkanlık uzun vadede bazı sorunlara yol açabiliyor. Sürekli baskı altında çalışmak; uykusuzluk, stres ve tükenmişlik riskini artırıyor. Eğer bu durum günlük yaşamı ve sağlığı etkilemeye başlıyorsa, çalışma düzenini gözden geçirmek gerekiyor.
DAHA DENGELİ BİR SİSTEM KURMAK MÜMKÜN
Uzmanlar, son dakika baskısını tamamen ortadan kaldırmak yerine kontrollü kullanmayı öneriyor. Büyük işleri küçük parçalara bölmek ve ara teslim tarihleri belirlemek, motivasyonu erken aşamada başlatabiliyor.
Ayrıca sorumluluk paylaşımı ya da birlikte çalışma gibi yöntemler de süreci kolaylaştırıyor. En etkili yaklaşım ise duruma göre esnek davranmak ve hem planlı hem de gerektiğinde baskıdan faydalanan bir sistem kurmak olarak öne çıkıyor.
Haber kaynak: Real Simple
Görsel kaynak: iStock