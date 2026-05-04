Günlerce ertele, saatler kala bitir: Son teslim tarihi yaklaşınca neden bir anda vites yükseltiyoruz? Sebebi tembellik değil

MÜKEMMELİYETÇİLİK ERTELEMEYİ TETİKLİYOR

Son dakika verimliliğinin temelinde çoğu zaman tembellik değil, zihinsel yük ve mükemmeliyetçilik yatıyor. Birçok kişi işe başlamayı geciktirirken aslında hata yapma korkusundan ya da beklentileri karşılayamama endişesinden kaçınıyor.

Ancak teslim tarihi yaklaştığında bu denge değişiyor. Bu kez işi yetiştirememe ihtimali daha baskın hale geliyor ve kişi harekete geçmek zorunda kalıyor. Böylece kusurlu da olsa yapmak, hiç yapamamaktan daha kabul edilebilir hale geliyor.