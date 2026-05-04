Tek kişilik kasabadan kaya altındaki köylere: Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri

Just Enough Room Island (ABD)

New York eyaletindeki Thousand Islands bölgesinde bulunan Just Enough Room Island, yalnızca yaklaşık 310 metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük yerleşimli adalarından biri kabul ediliyor. Ada 1950’lerde bir aile tarafından satın alındı ve üzerine küçük bir ev inşa edildi. Ancak yapı o kadar dar bir alana kuruldu ki geriye yalnızca tek bir ağaç ve küçük bir oturma alanı kalabildi. Su seviyesi yükseldiğinde adanın çevresi neredeyse tamamen sular altında kalıyor. Bu nedenle ada, “Tam Yetecek Kadar Yer” anlamına gelen bugünkü adını aldı.