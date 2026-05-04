Tek kişilik kasabadan kaya altındaki köylere: Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
Tek bir ev sığacak kadar küçük adalar, yer altına kurulan kasabalar, dev kayaların arasına sıkışmış köyler ve nüfusu yalnızca bir kişiden oluşan yerleşimler… Dünyanın dört bir yanındaki bu sıra dışı yaşam alanları, insanların en beklenmedik coğrafyalarda bile nasıl hayat kurduğunu gösteriyor.
Just Enough Room Island (ABD)
New York eyaletindeki Thousand Islands bölgesinde bulunan Just Enough Room Island, yalnızca yaklaşık 310 metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük yerleşimli adalarından biri kabul ediliyor. Ada 1950’lerde bir aile tarafından satın alındı ve üzerine küçük bir ev inşa edildi. Ancak yapı o kadar dar bir alana kuruldu ki geriye yalnızca tek bir ağaç ve küçük bir oturma alanı kalabildi. Su seviyesi yükseldiğinde adanın çevresi neredeyse tamamen sular altında kalıyor. Bu nedenle ada, “Tam Yetecek Kadar Yer” anlamına gelen bugünkü adını aldı.
Coober Pedy (Avustralya)
Güney Avustralya’daki Coober Pedy, dünyanın en sıra dışı yaşam biçimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle bölge halkı evlerini yerin altına inşa ediyor. “Dugout” adı verilen bu yer altı yapıları yalnızca ev olarak değil; otel, kilise, bar ve müze olarak da kullanılıyor. Kasaba aynı zamanda dünyanın en önemli opal madenciliği merkezlerinden biri. Sert çöl koşulları nedeniyle yüzeyde yaşamaktansa toprağın altında yaşamak burada günlük hayatın normali hâline gelmiş durumda.
Whittier (ABD)
Alaska’daki Whittier kasabası, dünyanın en sıra dışı şehir planlamalarından birine sahip. Yaklaşık 200’den fazla kişinin yaşadığı kasaba nüfusunun büyük bölümü Begich Towers isimli tek bir apartman kompleksinde yaşıyor. Bu binada sadece daireler değil; market, postane, polis merkezi, sağlık kliniği ve çeşitli kamusal hizmetler de bulunuyor. Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Whittier’de yaşam büyük ölçüde tek yapı etrafında şekillenmiş durumda.
Chefchaouen (Fas)
“Mavi Şehir” olarak bilinen Chefchaouen, neredeyse tamamen maviye boyanmış sokakları ve evleriyle dünya çapında ün kazandı. Şehrin neden tamamen mavi olduğu konusunda farklı anlatılar bulunuyor.
Bazı kaynaklar rengin Yahudi topluluklar tarafından dini sembol olarak kullanılmaya başlandığını belirtirken, bazıları mavinin böcekleri uzak tuttuğuna inanıldığını aktarıyor. Bugün şehir, dünyanın en dikkat çekici yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Monowi (ABD)
Nebraska’daki Monowi, nüfusu resmî olarak yalnızca bir kişi olan tek Amerikan kasabası.
Kasabanın son sakini Elsie Eiler, hem belediye başkanı hem bar işletmecisi hem de kütüphane sorumlusu olarak görev yapıyor. Her yıl vergi topluyor, belediye ruhsatı düzenliyor ve kendi işlettiği barı açık tutuyor. Monowi, modern dünyada neredeyse tamamen boşalmış yerleşimlerin en dikkat çekici örneklerinden biri.
Setenil de las Bodegas (İspanya)
İspanya’nın Endülüs bölgesindeki bu kasabayı farklı kılan şey, evlerin büyük kaya çıkıntılarının altına inşa edilmiş olması. Sokakların bazı bölümlerinde dev kaya kütleleri doğal tavan görevi görüyor.
Bu yapı biçimi yalnızca estetik değil; aynı zamanda sıcak iklimde doğal yalıtım sağlıyor. Yüzlerce yıldır kullanılan bu mimari tarz, Setenil’i Avrupa’nın en sıra dışı yerleşimlerinden biri hâline getiriyor.
Tristan da Cunha (Birleşik Krallık Toprağı)
Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında yer alan Tristan da Cunha, dünyanın sürekli yerleşim bulunan en izole adası olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 250 kişilik nüfusa sahip adaya hava yoluyla ulaşım yok; ziyaretçiler yalnızca günler süren gemi yolculuğuyla gelebiliyor. En yakın ana kara binlerce kilometre uzakta bulunuyor. Bu izolasyon nedeniyle ada halkı uzun yıllar boyunca oldukça kapalı bir topluluk olarak yaşamını sürdürdü.
Burano (İtalya)
Venedik lagünündeki Burano Adası, rengârenk boyanmış evleriyle tanınıyor. Rivayete göre balıkçılar yoğun sis sırasında kendi evlerini uzaktan ayırt edebilmek için cephelerini farklı renklere boyamaya başladı. Günümüzde ada sakinleri evlerini istedikleri renge boyayamıyor; belirli bir renk kullanmak için yerel yönetimden izin almaları gerekiyor. Burano, Avrupa’nın en fotojenik yerleşimlerinden biri sayılıyor.
Monsanto (Portekiz)
Portekiz’in en sıra dışı köylerinden biri olarak gösterilen Monsanto, dev granit kayaların arasına ve altına inşa edilmiş evleriyle tanınıyor. Bazı yapılar öyle konumlanmış durumda ki kayalar doğrudan duvar veya çatı görevi görüyor. Yüzyıllardır kullanılan bu mimari yapı, köyü hem görsel açıdan eşsiz kılıyor hem de doğal bir savunma avantajı sağlıyor. Monsanto bugün “Portekiz’in en geleneksel köyü” unvanıyla anılıyor.
Fotoğraf: ShutterStock, AP
Haber kaynak: Britannica, BBC, Atlasobscura