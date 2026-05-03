        Haberler Gündem Güncel Sahadan kitaba: Savcının yasa dışı bahisle mücadelesi kitaba dönüştü | Son dakika haberleri

        Sahadan kitaba: Savcının yasa dışı bahisle mücadelesi kitaba dönüştü

        Sahada yasa dışı bahisle mücadele eden savcı Hüseyin Muşul ve hakim Caner Gürühan, o karanlık düzeni şimdi sayfalara taşıdı. Küresel suç ağlarından kripto para trafiğine uzanan "Dünyada ve Türkiye'de Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları", sistemin perde arkasını çarpıcı biçimde ifşa ediyor. Küresel ölçekte büyüyen yasa dışı bahis gerçeğini tüm yönleriyle ele alan eser şimdi raflarda. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberi..

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta

        Dijitalleşmenin hızlandırdığı yasa dışı bahis ve şans oyunları sektörü, milyarlarca dolarlık hacmi ve suç ekonomisiyle bağlantısı nedeniyle dünya genelinde alarm veriyor. Bu büyüyen tabloyu tüm boyutlarıyla ele alan “Dünyada ve Türkiye’de Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları”, hukuk dünyasına yeni ve güçlü bir kaynak olarak girdi.

        Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Hüseyin Muşul ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu hakimi Caner Gürühan’ın imzasını taşıyan eser, yalnızca mevzuatı anlatmakla kalmıyor, sahadaki uygulamaları, uluslararası örnekleri ve suç ağlarının işleyişini çok yönlü biçimde analiz ediyor.

        KÜRESEL BAHİS EKONOMİSİNİN PERDE ARKASI

        Kitap, “Global Çerçeve” bölümüyle yasa dışı bahis piyasasının anatomisini ortaya koyuyor. Yasal ve yasa dışı pazarın kesişim noktaları, spor ekonomisiyle kurulan bağ, pazarın büyüme dinamikleri ve dijitalleşmenin etkisi detaylandırılıyor.

        Kara para aklama süreçleri, organize suç örgütlerinin rolü ve kripto paraların bu alanda yarattığı yeni finansal kanallar, çalışmanın en çarpıcı başlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası kuruluşlar ve spor otoritelerinin mücadele yöntemleri de bu bölümde mercek altına alınıyor.

        DÜNYA HARİTASINDA BAHİS MODELLERİ

        Kitabın önemli bölümlerinden biri, farklı ülkelerin sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alması. Finlandiya’da devlet tekelinden lisanslı sisteme geçiş süreci, Güney Kore’de şike skandallarının ardından gelen sert önlemler dikkat çekiyor. Norveç, Almanya ve Fransa’da uygulanan düzenleyici modeller ile yaptırımlar detaylandırılırken, Birleşik Krallık bölümünde daha kapsamlı bir analiz sunuluyor.

        ABD’nin Nevada eyaleti üzerinden eyalet bazlı modelin işleyişi açıklanırken, Macao ise Asya’nın en büyük kumar merkezlerinden biri olarak özgün yapısıyla inceleniyor. Tüm bu ülkelerde; kumar politikaları, yasal çerçeve, yaptırımlar ve vergilendirme sistemleri ortak bir sistematikle ele alınıyor.

        TÜRKİYE DOSYASI: MEVZUAT, SUÇ VE YAPTIRIM

        Kitapta Türkiye’ye ayrılan geniş bölüm, konunun yerel boyutunu derinlemesine inceliyor. Tarihsel gelişimden başlayarak güncel kumar politikalarına uzanan süreç, hukuki temellerle birlikte ele alınıyor.

        Yasa dışı bahis suçlarının kapsamı, uygulamadaki karşılıkları ve özellikle 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesindeki yaptırımlar ayrıntılı biçimde analiz ediliyor. Ayrıca vergilendirme, reklam ve pazarlama faaliyetleri üzerinden sistemin ekonomik boyutu da değerlendiriliyor.

        SUÇ EKONOMİSİNDEN KAMU POLİTİKALARINA

        Kitap yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla yetinmiyor. Aynı zamanda politika önerileri de sunuyor. Farklı ülkelerdeki uygulamalardan hareketle Türkiye için çıkarılabilecek dersler, mücadele yöntemleri ve düzenleme alternatifleri tartışılıyor.

        UYGULAYICILAR İÇİN GÜÇLÜ BİR BAŞVURU KAYNAĞI

        Teorik bilgi ile sahadaki deneyimi buluşturan “Dünyada ve Türkiye’de Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları”, başta hukukçular olmak üzere kamu kurumları, akademisyenler ve politika yapıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

        Küresel ölçekte büyüyen yasa dışı bahis gerçeğini tüm yönleriyle ele alan kitap, bu alandaki tartışmalara uzun süre referans olacak gibi görünüyor.

