Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: Keşkelerle dolu bir sezon!

"BU ŞARTLARDA KAZANMASI HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Güntekin Onay: Fenerbahçe için gerçekten de çok zor bir maçtı. Geçen hafta 3-0’lık derbi mağlubiyeti, adeta avuçların içinden yitip giden koskoca bir sezon, teknik direktör ayrılmış, moraller bozuk, tribünler boş, eksikler var ve rakip güçlü kadrosuyla formda Başakşehir. Tüm yukardaki faktörleri Marco Asensio, Skriniar ve Guendouzi gibi eksikleri de üstüne koyunca Fenerbahçe’nin bu şartlarda kazanması hiç de kolay değildi. Talisca derbide penaltıyı kaçırdıktan sonra doğal olarak çok eleştirildi ancak Brezilyalı golcü belli ki kendini çok iyi hazırlamış ve “Ben buradayım” mesajını verdi. Keşke Anadolu maçlarında gösterdiği bu skorer kimliği derbilerde ve zorluk derecesi yüksek maçlarda gösterebilseydi. Dün baskılı başlayan ve Başakşehir’i zor durumlara sokan Fenerbahçe 1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul etse de 1-1’den sonra kazanma arzusunu tekrar sahaya yansıttı. (Hürriyet)