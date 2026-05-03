Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: Keşkelerle dolu bir sezon!

        Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: Keşkelerle dolu bir sezon!

        Spor yazarları, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "TÜRKİYE'DE ÇOK FARKLI ŞEYLER KONUŞULACAKTI"

        ERMAN TOROĞLU: Anderson Talisca 3 gol atmış. Geçen hafta penaltıyı atsaydı bugün Türkiye'de çok farklı şeyler konuşulacaktı. (Sözcü)

        2

        "MAÇIN 'YALNIZLIĞI' OLDU"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "10 gün içinde lige ve kupaya havlu atan takımı seyretmeye kimse gelmedi. 18 yaşındakiler için koltuk açıldı, yine gelmediler. Kadıköy'ün travması ve takıma – yönetime gönül koyması, maçın "yalnızlığı" oldu." (Fotomaç)

        3

        "4 FUTBOLCU HARCANACAK İSİMLER DEĞİLDİ"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe dün gece sezonun en hareketli ve en üretken maçlarından birini sergiledi. Bunun bana göre iki nedeni vardı. Birincisi; Başakşehir'in kötü oyunu ve bilhassa da alışılmış dışı takım savunmasındaki rahatsızlıklardı. İkinci nedeni Zeki Murat Göle'nin sahaya doğru takım tertibi sürmesi, oyun içinde de yerinde ve zamanında hamleler yapmasıydı. Ben sezon başından beri Fenerbahçe'nin mutlaka 3 koşan orta saha ile oynaması gerektiğini söylüyorum. Zaten ileri uçta gerek kanatlarda gerekse santrforda sorunlar var. Bu zaafı en aza indirmenin tek yolu koşan orta sahalardır. Çok mecbur kalmadıkça takımdaki 4 oyuncuya bakış açısı olumsuz. İsmail, Fred, Mert Müldür. Oğuz Aydın... 4 futbolcu da kesinlikle harcanacak isimler değildi." (Sabah)

        4

        "TARİHE GEÇECEKTİR"

        İbrahim Yıldız: Başakşehir istikrarlı bir takım. Son haftaların dikkat çeken ekibi. Her takım için tehlikeli olduğu bir gerçek. Taraftarın ilgi göstermediği maçı Talisca’nın attığı 3 golle kazanan Sarı-Lacivertlilerin takım performansı yüksekti. Maçın genelinde üstün olan Fenerbahçeli oyuncular kazanmayı isteyen, öne oynayan ve kulübün yaşadığı sorunları çözmek için mücadele etti. Alınan galibiyeti böyle değerlendirmek gerekir. Futbolcuların dirençli ve istekli oyunu geç kalmış olarak yorumlanabilir. Kaybedilen maçlar düşünüldüğünde şampiyonluk şansının nasıl kaçtığı taraftarı fazlasıyla üzdü. Bu nedenle alınan galibiyet, tıpkı yönetim kararları gibi geç alınan bir galibiyet olarak tarihe geçecektir. (Habertürk)

        5

        "KEŞKELERLE DOLU BİR SEZON"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Şampiyonluk el değiştirir mi açıkçası zor gözüküyor. Ama hiç olmazsa 1 hafta daha Galatasaray'ı strese sokmayı başardılar. Açıkçası Fenerbahçe'nin yanacağı çok maç var. Kasımpaşa'dan son dakikada yenen gol mü dersin, Rize maçındaki gole mi yanarsın, yoksa küme düşmüş Karagümrük'e verilen 3 puana mı yanarsın bilemiyorum ama Okan Buruk döneminde Galatasaray hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bu kadar ikramda bulunmamıştı. Bu sezon maalesef Fenerbahçe bu ikramı geri çevirdi. Oyunun genelini anlatmaya çok gerek yok. Keşkelerle dolu bir sezonu Fenerbahçe büyük ihtimalle yine 2. sırada bitirecek. Doğal olarak şimdi camia seçime kilitlenmiş durumda. Fakat bu sezon gelen şans daha önce hiç gelmemişti ve Fenerbahçe bu şanstan yararlanamadı."(Takvim)

        6

        "BU ŞARTLARDA KAZANMASI HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

        Güntekin Onay: Fenerbahçe için gerçekten de çok zor bir maçtı. Geçen hafta 3-0’lık derbi mağlubiyeti, adeta avuçların içinden yitip giden koskoca bir sezon, teknik direktör ayrılmış, moraller bozuk, tribünler boş, eksikler var ve rakip güçlü kadrosuyla formda Başakşehir. Tüm yukardaki faktörleri Marco Asensio, Skriniar ve Guendouzi gibi eksikleri de üstüne koyunca Fenerbahçe’nin bu şartlarda kazanması hiç de kolay değildi. Talisca derbide penaltıyı kaçırdıktan sonra doğal olarak çok eleştirildi ancak Brezilyalı golcü belli ki kendini çok iyi hazırlamış ve “Ben buradayım” mesajını verdi. Keşke Anadolu maçlarında gösterdiği bu skorer kimliği derbilerde ve zorluk derecesi yüksek maçlarda gösterebilseydi. Dün baskılı başlayan ve Başakşehir’i zor durumlara sokan Fenerbahçe 1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul etse de 1-1’den sonra kazanma arzusunu tekrar sahaya yansıttı. (Hürriyet)

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı 2 kadını katleden cani öldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastaned...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı