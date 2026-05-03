Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: Keşkelerle dolu bir sezon!
Spor yazarları, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"TÜRKİYE'DE ÇOK FARKLI ŞEYLER KONUŞULACAKTI"
ERMAN TOROĞLU: Anderson Talisca 3 gol atmış. Geçen hafta penaltıyı atsaydı bugün Türkiye'de çok farklı şeyler konuşulacaktı. (Sözcü)
"MAÇIN 'YALNIZLIĞI' OLDU"
GÜRCAN BİLGİÇ: "10 gün içinde lige ve kupaya havlu atan takımı seyretmeye kimse gelmedi. 18 yaşındakiler için koltuk açıldı, yine gelmediler. Kadıköy'ün travması ve takıma – yönetime gönül koyması, maçın "yalnızlığı" oldu." (Fotomaç)
"4 FUTBOLCU HARCANACAK İSİMLER DEĞİLDİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe dün gece sezonun en hareketli ve en üretken maçlarından birini sergiledi. Bunun bana göre iki nedeni vardı. Birincisi; Başakşehir'in kötü oyunu ve bilhassa da alışılmış dışı takım savunmasındaki rahatsızlıklardı. İkinci nedeni Zeki Murat Göle'nin sahaya doğru takım tertibi sürmesi, oyun içinde de yerinde ve zamanında hamleler yapmasıydı. Ben sezon başından beri Fenerbahçe'nin mutlaka 3 koşan orta saha ile oynaması gerektiğini söylüyorum. Zaten ileri uçta gerek kanatlarda gerekse santrforda sorunlar var. Bu zaafı en aza indirmenin tek yolu koşan orta sahalardır. Çok mecbur kalmadıkça takımdaki 4 oyuncuya bakış açısı olumsuz. İsmail, Fred, Mert Müldür. Oğuz Aydın... 4 futbolcu da kesinlikle harcanacak isimler değildi." (Sabah)
"TARİHE GEÇECEKTİR"
İbrahim Yıldız: Başakşehir istikrarlı bir takım. Son haftaların dikkat çeken ekibi. Her takım için tehlikeli olduğu bir gerçek. Taraftarın ilgi göstermediği maçı Talisca’nın attığı 3 golle kazanan Sarı-Lacivertlilerin takım performansı yüksekti. Maçın genelinde üstün olan Fenerbahçeli oyuncular kazanmayı isteyen, öne oynayan ve kulübün yaşadığı sorunları çözmek için mücadele etti. Alınan galibiyeti böyle değerlendirmek gerekir. Futbolcuların dirençli ve istekli oyunu geç kalmış olarak yorumlanabilir. Kaybedilen maçlar düşünüldüğünde şampiyonluk şansının nasıl kaçtığı taraftarı fazlasıyla üzdü. Bu nedenle alınan galibiyet, tıpkı yönetim kararları gibi geç alınan bir galibiyet olarak tarihe geçecektir. (Habertürk)
"KEŞKELERLE DOLU BİR SEZON"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Şampiyonluk el değiştirir mi açıkçası zor gözüküyor. Ama hiç olmazsa 1 hafta daha Galatasaray'ı strese sokmayı başardılar. Açıkçası Fenerbahçe'nin yanacağı çok maç var. Kasımpaşa'dan son dakikada yenen gol mü dersin, Rize maçındaki gole mi yanarsın, yoksa küme düşmüş Karagümrük'e verilen 3 puana mı yanarsın bilemiyorum ama Okan Buruk döneminde Galatasaray hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bu kadar ikramda bulunmamıştı. Bu sezon maalesef Fenerbahçe bu ikramı geri çevirdi. Oyunun genelini anlatmaya çok gerek yok. Keşkelerle dolu bir sezonu Fenerbahçe büyük ihtimalle yine 2. sırada bitirecek. Doğal olarak şimdi camia seçime kilitlenmiş durumda. Fakat bu sezon gelen şans daha önce hiç gelmemişti ve Fenerbahçe bu şanstan yararlanamadı."(Takvim)
"BU ŞARTLARDA KAZANMASI HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"
Güntekin Onay: Fenerbahçe için gerçekten de çok zor bir maçtı. Geçen hafta 3-0’lık derbi mağlubiyeti, adeta avuçların içinden yitip giden koskoca bir sezon, teknik direktör ayrılmış, moraller bozuk, tribünler boş, eksikler var ve rakip güçlü kadrosuyla formda Başakşehir. Tüm yukardaki faktörleri Marco Asensio, Skriniar ve Guendouzi gibi eksikleri de üstüne koyunca Fenerbahçe’nin bu şartlarda kazanması hiç de kolay değildi. Talisca derbide penaltıyı kaçırdıktan sonra doğal olarak çok eleştirildi ancak Brezilyalı golcü belli ki kendini çok iyi hazırlamış ve “Ben buradayım” mesajını verdi. Keşke Anadolu maçlarında gösterdiği bu skorer kimliği derbilerde ve zorluk derecesi yüksek maçlarda gösterebilseydi. Dün baskılı başlayan ve Başakşehir’i zor durumlara sokan Fenerbahçe 1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul etse de 1-1’den sonra kazanma arzusunu tekrar sahaya yansıttı. (Hürriyet)