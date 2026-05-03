        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz" | Dış Haberler

        ABD Kongresi Silahlı Hizmetler Komiteleri, Almanya'dan asker çekilmesi kararından "son derece endişeli"

        ABD Başkanı Trump'ın, Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin çekme kararına iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı. ABD Kongresi Silahlı Hizmetler Komiteleri de bu karardan "son derece endişeli" olduklarını belirtti

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABD Kongresinin her iki kanadında yer alan Silahlı Hizmetler Komitelerinin başkanları, Donald Trump yönetiminin Almanya’dan yaklaşık 5 bin ABD askerini çekme kararından "son derece endişe" duyduklarını bildirdi.

        ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinin Cumhuriyetçi başkanları ortak yazılı açıklama yaptı.

        ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers imzalı ortak açıklamada, "ABD tugayının Almanya'dan çekilmesi kararı bizi son derece endişelendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Almanya’nın, Başkan Donald Trump'ın daha fazla yük paylaşımı çağrısına olumlu yanıt veren adımlar attığı belirtilerek, ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmanın, caydırıcılığı zayıflatma ve Rusya’ya yanlış sinyal gönderme riski taşıdığı kaydedildi.

        ABD'nin askerlerini Almanya’dan çekmek yerine doğuya kaydırarak Avrupa'da güçlü bir caydırıcılık sağlamasının kendi çıkarına olduğu aktarılan açıklamada, bunun NATO’nun ön cephesini güçlendireceği ve çok daha maliyetli çatışmaları önleyeceği savunuldu.

        Açıklamada, ayrıca ABD'nin Avrupa'daki askeri konuşlanma biçiminde yapılacak herhangi bir önemli değişikliğin, ABD Kongresi ve müttefikleriyle yakın koordinasyon gerektiren süreç olduğu ifade edildi.

        Merz'in açıklaması ve Trump'ın tepkisi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve ABD’nin müzakerelerde "gerçekten ikna edici stratejisi olmadığını" söylemişti.

        Merz'in bu açıklamalarına tepki gösteren Trump, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceği bildirilmişti.

