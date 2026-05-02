MAÇ BİTTİ!

Samsunspor sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesine çıktığı Samsunspor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk şansını gelecek haftaya bıraktı.
Samsunspor'un golleri 22 ile 71. dakikalarda Mouandilmadji ve 57 ile 83. dakikalarda Ndiaye'den gelirken Galatasaray'ın tek golünü 9. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu sonuçla Aslan’ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.