        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor: 4 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Samsunspor: 4 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanında şampiyonluk mücadelesine çıkan Galatasaray rakibine 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını gelecek haftaya bıraktı. Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Aslan Samsun'da takıldı!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesine çıktığı Samsunspor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk şansını gelecek haftaya bıraktı.

        Samsunspor'un golleri 22 ile 71. dakikalarda Mouandilmadji ve 57 ile 83. dakikalarda Ndiaye'den gelirken Galatasaray'ın tek golünü 9. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

        Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        GALATASARAY, SAMSUNSPOR'A 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Bu sonuçla Aslan’ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.

        MAÇ BİTTİ!

        Samsunspor sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

        FARK 3'E ÇIKTI!

        Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile farkı üçe çıkardı. Carlo Holse'nin ceza sahası sağ tarftan çevirdiği pasında Elayis Tavşan'ın ceza sahasından kaleye gönderdiği şutunda kaleci Batuhan Şen topu çeliyor fakat dönen topu iyi takip eden Cherif Ndiaye altıpasta yaptığı tek vuruş ile topu ağlara gönderdi.

        SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI!

        Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Rick van Drongelen'in kaptığı topta Sol kanatta topu Yalçın Kayan'a aktarıyor. Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Marius Mouandilmadji sağ ayağıyla yerden plase vuruşuyla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

        GALATASARAY 10 KİŞİ!

        63' Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç direkt kırmızı kart gördü.

        SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ!

        Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Josafat Mendes'in ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp içeri çevirdiği topta Cherif Ndiaye topu penaltı noktası yakınlarında kontrol edip yaptığı vuruşta sağ üst köşeden topu ağlarla buluşturdu.

        GALATASARAY'DA SAKATLIK

        Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkarken, İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Samsunspor-Galatasaray maçında ikinci yarı başladı.

        DEVRE ARASI

        Hakem Reşat Onur Coşkunses ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

        SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI!

        Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile maçta beraberliği yakaladı. Sol kanatta Yalçın Kayan'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadjiceza sahası yayında birebir poziyonda ceza sahası yayında yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

        İLK GOL GELDİ!

        Galatasaray Yunus Akgün'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu kapan Yunus Akgün hızla ilerlerken kaleci Okan Kocuk'un ilerde olduğunu görüp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi.

        MAÇ BAŞLADI!

        Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

        GALATASARAY SİYAH FORMA İLE SAHAYA ÇIKACAK

        Galatasaray, X hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor mücadelesine siyah forma ile çıkacağını duyurdu.

        VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.

        GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Aslan Samsun'da takıldı!
