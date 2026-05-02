Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesine çıktığı Samsunspor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk şansını gelecek haftaya bıraktı.

Samsunspor'un golleri 22 ile 71. dakikalarda Mouandilmadji ve 57 ile 83. dakikalarda Ndiaye'den gelirken Galatasaray'ın tek golünü 9. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY, SAMSUNSPOR'A 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla Aslan’ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.

21:58 02/05/2026 MAÇ BİTTİ! Samsunspor sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

21:47 02/05/2026 FARK 3'E ÇIKTI! Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile farkı üçe çıkardı. Carlo Holse'nin ceza sahası sağ tarftan çevirdiği pasında Elayis Tavşan'ın ceza sahasından kaleye gönderdiği şutunda kaleci Batuhan Şen topu çeliyor fakat dönen topu iyi takip eden Cherif Ndiaye altıpasta yaptığı tek vuruş ile topu ağlara gönderdi. ⚽ 82' GOOOOOOOOLLLLL : CCCCCHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF NNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



Samsunspor 4 - 1 Galatasaray#Samsunspor #AtatürklüArma #SAMvGS pic.twitter.com/Vydzdjy9a1 — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) May 2, 2026

21:35 02/05/2026 SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI! Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Rick van Drongelen'in kaptığı topta Sol kanatta topu Yalçın Kayan'a aktarıyor. Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Marius Mouandilmadji sağ ayağıyla yerden plase vuruşuyla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. ⚽ 71' GOOOOOOOOLLLLL : MMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MMMMOOOOPOUUUUAAAANNNDDDDIIILLLLLMMMMMAAAADDDDDDJJJIIIIIIIIIIIIII



Samsunspor 3 - 1 Galatasaray#Samsunspor #AtatürklüArma #SAMvGS pic.twitter.com/lDTlFMr8hH — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) May 2, 2026

21:20 02/05/2026 SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ! Samsunspor Cherif Ndiaye'nin attığı gol ile 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Josafat Mendes'in ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılıp içeri çevirdiği topta Cherif Ndiaye topu penaltı noktası yakınlarında kontrol edip yaptığı vuruşta sağ üst köşeden topu ağlarla buluşturdu. ⚽ 57' GOOOOOOOOLLLLL : CCCCCHHHHEEEEERRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF NNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



Samsunspor 2 - 1 Galatasaray#Samsunspor #AtatürklüArma #SAMvGS pic.twitter.com/Lb6iIfK0L2 — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) May 2, 2026

21:00 02/05/2026 GALATASARAY'DA SAKATLIK Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkarken, İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Paylaş facebook

21:00 02/05/2026 İKİNCİ YARI BAŞLADI Samsunspor-Galatasaray maçında ikinci yarı başladı. Paylaş facebook

20:51 02/05/2026 DEVRE ARASI Hakem Reşat Onur Coşkunses ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı. Paylaş facebook

20:24 02/05/2026 SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI! Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin attığı gol ile maçta beraberliği yakaladı. Sol kanatta Yalçın Kayan'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadjiceza sahası yayında birebir poziyonda ceza sahası yayında yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. ⚽ 22' GOOOOOOOOLLLLL : MMMMAAAAARRRIIIIUUUUUUUSSSSSSSSS MMMOOOUUUUUAAAANNNNDDDIIILLLLLLMMMMAAAAADDDDDDJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Samsunspor 1 - 1 Galatasaray#Samsunspor #AtatürklüArma #SAMvGS pic.twitter.com/Xw6PsTQBWZ — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) May 2, 2026

20:11 02/05/2026 İLK GOL GELDİ! Galatasaray Yunus Akgün'ün attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu kapan Yunus Akgün hızla ilerlerken kaleci Okan Kocuk'un ilerde olduğunu görüp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda topu ağlara gönderdi. ⏱️9’⁰

GOL! GOL! GOL! GOOOLLL!!! @yunusakgun17 🦁#SAMvGS: 0-1 pic.twitter.com/0M5UbHOYJE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 2, 2026

20:00 02/05/2026 MAÇ BAŞLADI! Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi!

19:05 02/05/2026 İLK 11'LER BELLİ OLDU! Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

12:15 02/05/2026 VAR HAKEMİ BELLİ OLDU! Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR'da Mehmet Kısal eşlik edecek.

10:30 02/05/2026 GALATASARAY'DA İKİ EKSİK Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı HAKEM: Reşat Onur Coşkunses SAAT: 20.00 YAYIN: beIN Sports 1