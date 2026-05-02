        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Küba mesajı: "Kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendirdi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Küba mesajı: "Kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendirdi

        Bir süredir Küba hakkındaki söylemleriyle de gündeme gelen ABD Başkanı Trump, bu kez Küba'ya ilişkin şaka yollu bir değerlendirmede bulundu. Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 12:21
        ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı.

        Fox News'un haberine göre Başkan Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya ilişkin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamalarda bulundu.

        Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu savundu.

        Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

        Başkan Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükselirken Beyaz Saray, Trump'ın ifadelerinin ciddi olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

        Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

