        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Dilruba Elif Çetin'i sevgilisi öldürmüştü! Üst mahkeme kararını açıklandı | Son dakika haberleri

        Dilruba'yı sevgilisi öldürmüştü... Üst mahkeme kararını açıklandı!

        Balıkesir'de, kız arkadaşı 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'i, 4 bıçak darbesiyle öldüren 27 yaşındaki Burak İnci, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnci'nin avukatlarının itirazıyla, cezayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, savunmasında öldürdüğü Dilruba'nın yaşamasını çok istediğini ifade eden sanığa verilen cezayı onadı ve tutukluluğunun devamına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci (27), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş, sonra sevgili oldu.

        Genç kadın, 4 Mayıs 2025'te evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

        "UZAKLAŞTIRMA" KARARINA RAĞMEN EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Burak İnci, 22 Mayıs 2025'te uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti.

        4 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI

        Birlikte alkol alan Çetin ile İnci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı.

        OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı, Dilruba Elif Çetin ise Antalya'da toprağa verildi.

        "LİNÇ EDİLMEKTEN KORKUP KAÇTIM"

        Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında; Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten sanık İnci, “Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine görüşüyorduk.

        Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce sinirlenip, mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

        "BURAK ARABAYI ELİMDEN ALIP SATACAK"

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilruba Elif Çetin'in annesi Nazlı Çetin'in bir dönem birlikte yaşadığı A.O., "Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp, satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim" diye konuştu.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Çetin ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın, 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak için indirim unsuru oluşmayan gerekçeler ileri sürdüğünü belirterek, "Bu da sanıklarda yaptıkları eylemlerin cezasız kalma düşüncesini doğuruyor. Yerel mahkemeden emsal nitelikte olması için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip, başta tahrik olmak üzere lehe olan hiçbir hükmün sanığa uygulanmamasını talep ediyorum" dedi.

        "CİNAYETİ TASARLAMADIM"

        Burak İnci ise son savunmasında, "Cinayeti tasarlamadım. Hatta o gün birlikte kahvaltı yapmıştık. Eve onunla el ele giriş çıkışlarımız kameralarda vardır. Dilruba'nın yaşamasını çok istemiştim. Dönüşü olmayan bir olay. Çok pişmanım" diye konuştu.

        SANIĞIN AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Burak İnci'yi, indirim yapmadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Burak İnci'nin avukatları, müvekkile, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün kaldırılıp, adli kontrollü olarak yargılanması için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

        18. CEZA DAİRESİ KARARI ONADI

        İtirazı değerlendiren 18'inci Ceza Dairesi, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak koşuluyla yerel mahkemede verilen cezayı onayıp, 'İstinaf başvurusunun esastan reddine' kararıyla, İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

