Dünyanın en ünlü doğum günü şarkısı aslında bir çocuk şarkısı olarak tasarlanmıştı! İşte 'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
Bugün doğum günü kutlamalarının vazgeçilmezi olan "Happy Birthday to You", aslında çocuklara günaydın demek için bestelenmişti. Basit bir sınıf şarkısı olarak başlayan melodi, yıllarca telif ücretine konu olacak kadar büyük bir küresel fenomene dönüştü.
Bugün dünyanın dört bir yanında doğum günü kutlamalarının vazgeçilmezi olan “Happy Birthday to You”, sanılanın aksine doğum günleri için yazılmadı. Dünyanın en çok bilinen melodilerinden biri haline gelen şarkının kökeni, 19. yüzyılın sonlarında çocuklara “günaydın” demek için hazırlanan bir sınıf şarkısına dayanıyor.
Encyclopaedia Britannica’ya göre şarkının melodisi, Amerikalı eğitimci kardeşler Patty Smith Hill ve Mildred J. Hill tarafından 1893 yılında yayımlanan “Good Morning to All” adlı parçadan geliyor. Şarkı, anaokulu öğrencilerinin güne başlarken söylemesi amacıyla bestelenmişti.
Basit bir sınıf şarkısından küresel fenomene
Araştırmalara göre melodi zaman içinde sınıf ortamının dışına taşarak çocuklar tarafından farklı kutlamalarda da kullanılmaya başlandı. İlk etapta öğretmenleri selamlamak için kullanılan şarkı, daha sonra sözleri değiştirilerek kişiye özel kutlamalara uyarlandı. 20. yüzyılın başlarında “Happy Birthday to You” sözleriyle basılı örnekleri görülmeye başladı.
Uzmanlara göre bu dönüşüm tek bir bestecinin kararıyla değil, halk arasında doğal biçimde gerçekleşti.
Neden dünyaya bu kadar hızlı yayıldı?
Şarkının küresel ölçekte yayılmasında Anglo-Amerikan kültürünün dünya çapındaki etkisi belirleyici oldu. Özellikle Hollywood filmleri, televizyon programları ve reklamlar sayesinde “Happy Birthday” kısa sürede dünyanın dört bir yanında tanınan bir melodiye dönüştü.
Uzmanlara göre şarkının başarısının ardında melodisinin kısa, basit ve tekrar eden yapısı yatıyor. Çocuklar için kolay söylenebilir biçimde bestelenen eser, bu özelliği sayesinde farklı dillere rahatlıkla uyarlandı.
Yıllarca kullanmak için para ödendi
“Happy Birthday to You” uzun yıllar telif hakkı kapsamında değerlendirildi ve müzik yayıncılığı şirketi Warner/Chappell Music, şarkının kullanım haklarını elinde bulundurduğunu savundu. Bu nedenle film, dizi ve televizyon yapımlarında şarkının kullanılması lisans ücretine tabiydi.
Özellikle ABD’de birçok restoran ve yapım şirketi, telif ödememek için klasik doğum günü şarkısı yerine kendilerine ait alternatif kutlama şarkıları kullanmayı tercih etti.
Mahkeme kararıyla serbest kullanıma açıldı
Ancak 2015 yılında ABD’de görülen dava sonucunda federal bir yargıç, Warner/Chappell Music’in şarkı üzerindeki telif iddiasının geçersiz olduğuna hükmetti. Sonraki hukuki süreçle birlikte eser kamu malı statüsüne kavuştu ve serbest kullanıma açıldı.
Türkiye’de “İyi Ki Doğdun”a dönüştü
“Happy Birthday” melodisi Türkiye’ye Batı müziğinin yaygınlaşmasıyla ulaştı ve zamanla Türkçeye uyarlandı. Dünyanın en çok çalınan ve dinlenen eserlerinden biri olan bu şarkının Türkçe adaptasyonu “İyi Ki Doğdun” olarak benimsendi.
Resmî biyografi ve müzik yayıncılığı kaynaklarına göre müzisyen İlham Gencer, “Happy Birthday To You”nun Türkçe adaptasyonu olan “İyi Ki Doğdun” eserinin Türkçe söz yazarı olarak gösteriliyor.
Böylece dünya çapında aynı melodi kullanılmaya devam ederken, Türkiye’de şarkı İlham Gencer’in Türkçe sözleriyle yerel kutlama kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Haber kaynak: Müzikotek Publishing, Encyclopaedia Britannica, Oxford American, The Guardian
