14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
Edirne'de, 15 yaşındaki A.Ç., tartıştığı arkadaşı 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.'yi, bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:35
Edirne'de kan donduran olay, sabah saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (15) adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir (14) ile tartıştı.
YANINDAKİ 'POMPALI' İLE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.
GİZEM OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN KATİL YAKALANDI
Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
