        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalıyla öldürdü | Edirne haberleri | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!

        Edirne'de, 15 yaşındaki A.Ç., tartıştığı arkadaşı 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.'yi, bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Edirne'de kan donduran olay, sabah saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (15) adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir (14) ile tartıştı.

        YANINDAKİ 'POMPALI' İLE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

        GİZEM OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN KATİL YAKALANDI

        Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

