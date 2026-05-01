        Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada Asslani kaydetti

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

        Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada Asslani (p) kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 59'a yükselirken Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        GAZİANTEP FK: 0 - BEŞİKTAŞ: 2 | MAÇ SONUCU

        Abdullah Taşkınsoy'un düdüğüyle karşılaşma sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

        BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

        Karşılaşmanın 80. dakikasında siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Tiago Djalo sakatlanarak yerini Agbadou'ya bıraktı.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Mücadelede ikinci yarı Gaziantep FK'nın vuruşu ile başladı.

        DEVRE ARASI

        Hakem Abdullah Taşkınsoy ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        ASLLANI İLE FARK İKİYE ÇIKTI

        22' Beşiktaş, Kristjan Asllani'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

        BEŞİKTAŞ, DJALO İLE GOLÜ BULDU

        8' Kullanılan köşe vuruşunda içeride bekleyen Djalo gelen topa kafayı vurdu ve golü attı. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kristjan Asllani, golde asisti yapan oyuncu oldu.

        İL DÜDÜK GELDİ!

        Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

        MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

        Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Milot Rashica'nın yerine Junior Olaitan ilk 11'e dahil oldu.

        GAZİANTEP'TE İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo

        Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Rashica, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Erhan

        STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

        HAKEM: Buğra Taşkınsoy

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
