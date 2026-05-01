GAZİANTEP FK: 0 - BEŞİKTAŞ: 2 | MAÇ SONUCU
Abdullah Taşkınsoy'un düdüğüyle karşılaşma sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada Asslani (p) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde puanını 59'a yükselirken Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.