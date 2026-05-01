        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberler: İstanbul 1 Mayıs önlemleri açıklandı! Taksim, Şişli ve Kadıköy... - İstanbul kapalı yollar | Son dakika haberleri

        Son dakika: İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:07 Güncelleme:
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatılırken, Şişli'de de geniş güvenlik önlemleri alındı.

        İstanbul Valiliği 'marjinal grupların' eylem çağrısı yaptığını gerekçe göstererek 1 Mayıs nedeniyle bir dizi önlem ve yasaklamayı gece yarısı duyurdu ve uygulamaya koydu.

        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı

        Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak ikinci bir duyuruya 05.00 itibarıyla ulaşıma, Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları işletmeye kapatıldı. İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması yasaklandı. Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına izin verilmemesi istendi. Çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması talimatı verildi. ​Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi istendi.

        REKLAM

        DENİZ SEFERLERİNE KISITLAMA

        İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda; TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketi'nin,

        Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınması, –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç (Beşiktaş-Beyoğlu-Fatih İlçelerinde bulunan iskelelere) taşınmaması, Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi kararı alındı.

        TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKIŞ YASAK

        Taksim Meydanı’na çıkan yollar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü uygulanacak güvenlik önlemlerini, trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, günün İstanbul’da huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Valilik, "Sanal Devriye" faaliyetleri sırasında bazı marjinal grupların 1 Mayıs’ı bahane ederek sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada; kentin huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve olası yasa dışı girişimlerin önüne geçmek amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında bir dizi ek tedbirin alındığı vurgulandı.

        REKLAM

        ŞİŞLİ'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        İstanbul Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirildi.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Şişli'de meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

        Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilerek güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

        KADIKÖY MEYDANI'NA ARAÇ YASAĞI

        Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.

        İlçeye çıkan ana arterler ve meydan bağlantıları polis bariyerleriyle çevrilerek Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruldu.

