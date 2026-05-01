Cem Yılmaz: Fas prensi değilim

1926 yılında Paris'te çekilen görüntülerde bulunduğu iddia edilen Fas Sultanı Moulay Youssef'in, Cem Yılmaz’a olan benzerliğinin dikkat çekildiği video sosyal medyada yayıldı. Viral olan görüntü sonrası, videodaki kişinin Moulay Youssef olmadığı ve Cezayir'in etkili siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ileri sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin yapay zekâ ile yapıldığını da iddia etti.

Çok konuşulan görüntüler sonrasında Cem Yılmaz, yaptığı esprili paylaşımda, "Fas prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor" ifadelerini kullandı.