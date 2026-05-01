        Cem Yılmaz: Fas prensi değilim - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Fas prensi değilim

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada viral olan 'Fas prensi' benzerliğiyle ilgili esprili bir açıklama yaptı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:06 Güncelleme:
        "Fas prensi değilim"

        1926 yılında Paris'te çekilen görüntülerde bulunduğu iddia edilen Fas Sultanı Moulay Youssef'in, Cem Yılmaz’a olan benzerliğinin dikkat çekildiği video sosyal medyada yayıldı. Viral olan görüntü sonrası, videodaki kişinin Moulay Youssef olmadığı ve Cezayir'in etkili siyasi isimlerinden Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana olduğu ileri sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin yapay zekâ ile yapıldığını da iddia etti.

        Çok konuşulan görüntüler sonrasında Cem Yılmaz, yaptığı esprili paylaşımda, "Fas prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor" ifadelerini kullandı.

        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Beşiktaş Avrupa aşkına!