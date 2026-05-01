ABD Başkanı Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü

ABD'de federal savcılar, geçen hafta düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini basmaya çalışan şüphelinin yakalanma anına ait görüntüleri Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Yetkililere göre şüpheli, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmeyi hedefliyordu.

Washington DC'nin en üst düzey federal savcısı Jeanine Pirro, şüpheli Cole Tomas Allen'ın silahını etkisiz hale getirilmeden önce ateşleyip ateşlemediğine dair tartışmalar sürerken, olaya ait düzenlenmiş güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya üzerinden yayımladı.

Pirro, paylaşıma eklediği açıklamada görüntülerin Allen'ın Cumartesi gecesi düzenlenen etkinlikten bir gün önce otelin çevresinde keşif yaptığını ve daha sonra kontrol noktasında metal dedektörden geçerken bir Gizli Servis ajanına ateş ettiğini gösterdiğini iddia etti. Bu sırada güvenlik görevlilerinin, davetlilerin taranmasında kullanılan iki manyetometreden en az birini kaldırma işlemiyle meşgul olduğu belirtildi.

Pirro ayrıca, kurşun geçirmez yelek giyen ajanın "dost ateşiyle" vurulduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını öne sürdü.

Cole Tomas Allen

Görüntülerde, bir ajanın Allen'a ateş ettiği sırada silahından dört kez namlu alevi çıktığı görülüyor. Ancak Allen'ın silahını doğrultmasının ardından ateş edip etmediği netlik kazanmış değil.

Video, ABD Gizli Servisi Direktörü Sean Curran'ın Fox News'e yaptığı açıklamadan kısa süre sonra paylaşıldı. Curran, Allen'ın Gizli Servis ateşiyle değil, etkinlik alanı dışındaki kontrol noktasından koşarak geçerken takıldığı bir metal dedektör taşıma kutusu nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Curran, Allen'ın kendisine ateş eden ajan tarafından açılan beş el ateşten hiçbirinin hedefi olmadığını da doğruladı.

Ancak Washington Post'un analizinde, yalnızca dört el ateş edildiği ve bunların tamamının Gizli Servis ajanına ait olduğu belirtilmişti.

Allen hakkında Pazartesi günü ABD Başkanına suikast girişimi, suç işlemek amacıyla silah taşıma ve şiddet sırasında silah kullanma suçlamalarıyla dava açıldı. California'nın Torrance kentinden özel ders öğretmeni olan Allen henüz suçlamalara ilişkin bir savunma yapmadı.