Sümeyye Aydoğan: Sevgilim değil, arkadaşım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, Yeniköy'de bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Sohbet eden ikiliden Aydoğan, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu, yanındaki erkek arkadaşının kim olduğu ve aralarında bir aşk olup olmadığı sorusu üzerine; "Hayır canım, o benim çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Kariyerine odaklandığını belirten Sümeyye Aydoğan, "Çalışmaya devam ediyorum, görüştüğüm yeni projeler de var" diyerek, iş temposunun yoğun olduğunu ifade etti.

"ARAYA YURT DIŞI TATİLİ SIKIŞTIRABİLİRİM"

Yaz sezonu ve tatil planları hakkındaki soruları da yanıtlayan Aydoğan, net bir planı olmadığını belirterek şunları söyledi: Planlarımızı işlerimize göre yapıyoruz. İş durumuna göre belki araya ufak bir yurt dışı tatili sıkıştırabilirim. Her şey projelere bağlı.

"ELEŞTİRİLERİ KULAĞIMA KÜPE YAPIYORUM"

Sosyal medyada kendisine yönelik gelen yorumlara da değinen ünlü isim, eleştirilere karşı mesafeli ama yapıcı bir tavır sergilediğini söyledi. Aydoğan, "İyi ya da kötü birçok eleştiri geliyor. Bazılarını kulağıma küpe yapmaya çalışıyorum, bazılarını ise elimden geldiğince dikkate almıyorum. Yorumları bazen okuyorum, bazen de hiç bakmıyorum" dedi.