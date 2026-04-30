Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianamenin iadesi talebi | Son dakika haberleri

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianamenin iadesi talebi

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Acılı aile, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğunu öne sürdü ve iddianamenin iadesini talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame ile ilgili mahkemeye dilekçe sunuldu. Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğu öne sürüldü ve iddianamenin iadesi talep edildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, maktulün ailesi bu değerlendirmeye itiraz etti. İtirazda, olayın "tasarlayarak öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuldu.

        Dilekçede yer alan ifadelere göre, şüphelinin olay anında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla da desteklendiği belirtildi. Bu nedenle eylemin ani değil, planlı olduğuna dikkat çekildi.

        Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu ve bu 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ifade edildi.

        Müşteki vekili tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, soruşturma aşamasında yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu vurgulanarak, iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da depoya kurşun yağmuru: Avukat hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı

        Bursa'da, ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin; ablasının 5 milyon TL'lik, plastik meyve kasası alacağına istinaden dava açtığı 49 yaşındaki Hakkı Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. (IHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
