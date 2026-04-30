Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianamenin iadesi talebi

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame ile ilgili mahkemeye dilekçe sunuldu. Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğu öne sürüldü ve iddianamenin iadesi talep edildi.

İHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, maktulün ailesi bu değerlendirmeye itiraz etti. İtirazda, olayın "tasarlayarak öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuldu.

REKLAM

Dilekçede yer alan ifadelere göre, şüphelinin olay anında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla da desteklendiği belirtildi. Bu nedenle eylemin ani değil, planlı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu ve bu 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ifade edildi.

Müşteki vekili tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, soruşturma aşamasında yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu vurgulanarak, iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.